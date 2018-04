“El patito de hule” regresa este 2018

Compartir ! tweet





Este 2018 estará cargado de buenas acciones para ayudar a los demás, en esta ocasión nos referimos a que regresa “La gran carrera del patito de hule” que se desarrollará en el lago Suchitlán de Suchitoto el próximo domingo 3 de junio.

La carrera en esta edición es a beneficio de Fundación Vínculo de Amor, sonde desde hace mas de 31 años ayudan a niños con desnutrición severa, fue creada por los esposos Samuel y Julie Hawkins.

La fundación está enfocada en el en brindarles a los pacientes un espacio adecuado para el tratamiento y desarrollo del proceso de recuperación infantil.

En El Salvador es la cuarta ocasión que se realiza y está abierta para todos aquellos que quieran apoyar la erradicación de la desnutrición infantil. En otros países también se realiza y se beneficia a diferentes entidades sin fines de lucro.

La dinámica para participar y colaborar es sencilla, los certificados de los patitos para la competencia los puedes compara en los centros de apadrinamiento con un valor de $5 , en este documento va indicado el código del patito que estará en el lago el día del evento, si quieres tener un recuerdo de esta ocasión también puedes comprar patitos “souvenirs”, los cuales no entran en competencia a un costo de $5.

Los centros de apadrinamiento están ubicados en centros comerciales y en la Fundación Vinculo de Amor.

El mecanismo será el mismo de cada año, se lanzarán miles de patitos de hule al lago, los cuales navegaran con la corriente hasta llegar a la meta , solo participan los patitos apadrinados los cuales tienen la oportunidad de ganar grandes premios de los patrocinadores.

Los premios para los 11 primeros en llegar son : 1 motocicleta Yamaha; 2 boletos aéreos a Centroamérica de la agencia de viajes Lemans; vales consumibles en Dreamland; 1 aire acondicionado residencial de EuroAire; entradas de cine DBox de Cinemark; 1 estadía doble del DECAMERON; 1 Galaxi Tab de La Cornucopia; vales de Galaxi Bowling; 3 cambios de aceite de Econoparts que incluye filtro y aceite.

para el lanzamiento estuvieron presentes los fundadores de Vinculo de amor quienes agradecieron el apoyo de los salvadoreños que se unen a esta noble causa, la alcaldesa de Suchitoto la señora Pedrina Rivera quién esta muy comprometida con la actividad y ha garantizado seguridad y entretenimiento a los asistentes y personal de MITUR quienes respaldan el evento siendo este municipio uno de los que cuentan con mayor afluencia de turistas durante todo el año.

Fundación Vinculo de Amor

El centro ha atendido a más de 1.300 bebés y aproximadamente el 98% se ha recuperado totalmente, gracias al amor, cuidado especial y el tratamiento que ellos reciben aquí. Sólo el 2% de los bebés atendidos han fallecido debido a las complicaciones que tenían antes de llegar al centro. Muchos de los médicos con los cuales Vínculo de Amor ha trabajado de cerca, tienen la seguridad de que entre el 80-85% de los bebés que se han recibido, se habrían muerto si no fuera por el especial cuidado y tratamiento que recibieron enla fundación.

Muchas de las familias que acceden a dejar a sus bebés bajo su cuidado, no creen que van a verlos con vida de nuevo, debido a la fragilidad de su salud. Sin embargo, ellos están extremadamente agradecidos y felices, no sólo por ver a sus hijos con vida de nuevo, pero de ser testigos, de una transformación notable entre dos semanas, que les da nuevas esperanzas. En algunos casos, las madres no reconocen a sus bebés, porque la aparición de los niños ha cambiado radicalmente.