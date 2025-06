«El país necesita diálogo, no represión»: Manuel Flores

Redacción Nacioales

@DiarioCoLatino

En conferencia de prensa, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, nuevamente condenó la captura de personas que denuncian la dictadura que se vive en El Salvador.

Flores calificó las detenciones como “muestra de intolerancia y autoritarismo”.

“Como FMLN rechazamos cualquier forma de violencia de Estado contra quienes ejercen su derecho legítimo de opinar, denunciar o cuestionar las políticas gubernamentales”, enfatizó Flores.

Nuevamente se exige al gobierno que respete la integridad física, psicológica y moral de las personas detenidas, y que se garanticen las libertades constitucionales.

Ante los miembros de la prensa, el secretario lamentó que la población salvadoreña viva bajo un ambiente de violencia y odio. “En lugar de seguir profundizando el clima de odio, persecución y miedo, hacemos un llamado urgente al ejecutivo a que se escuche al pueblo, que deje atrás el discurso de confrontación, y se enfoque en dar respuestas reales a los problemas que afectan a los salvadoreños” manifestó.

“El país necesita puentes, no más muros; necesita diálogo, no represión; necesita propuestas, no amenazas” finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...