El Manchester City vence al Bayern y se enfrentará al Real Madrid en las semifinales de la Champions

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Manchester City liquidó sin problemas el boleto a las semifinales de la Champions League, tras empatar 1-1 contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, y superar a los bávaros en el global. Los citizens sentenciaron su participación en una semifinal más de la Liga de Campeones y reeditarán la semifinal contra el Real Madrid. Erling Haaland erró un gol por la vía del penal, pero se redimió y le dio el único gol a los ingleses, y para los bávaros marcó Joshua Kimmich.

El Bayern de Múnich sumó sus dos primeras derrotas ante el City en la historia, con un juego intenso donde en el primer tramo generó varios remates el cuadro alemán, como parte de la estrategia que Thomas Tuchel propuso para revertir el marcador en contra obtenido en el Etihad Stadium. Sin embargo, el equipo no concretó ninguna de las oportunidades que tuvo frente a la portería de Ederson.

La estrella de los azules, Haaland, se mantuvo silencioso en el partido contra su ex equipo de la Bundesliga, al cual nunca pudo vencer con su antiguo club, y la actuación más importante que tuvo fue a los 38’, luego de una falta de Dayot Upamecano que fue sancionada con la pena máxima. El noruego falló el primero desde la vía penal para los citizens que pudo agrandar al equipo, y mandó el balón por encima del travesaño.

Los alemanes dominaron el primer tiempo con llegadas por la banda izquierda de Ederson, en su mayoría, pero no fueron oportunas para que el equipo abriera el marcador y el primer tiempo finalizó sin goles y con el Bayern con una desventaja triple en el global.

Los bávaros se descuidaron a los 57’, en una llegada al área de Ederson y los citizens, en el contraataque, que partió desde el sector del arquero de los ingleses, el noruego la bajó de cabeza y el balón quedó para Kevin De Bruyne, el belga mandó el disparo lateral a la banda derecha de Sommer y Haaland puso el gol en la red.

El gol del Bayern llegó 25 minutos después (82’), con Kimmich por la vía penal, tras la polémica jugada de la mano de Akanji en una jugada contra Sané. El alemán no erró y puso el 1-1 (global 1-4), pero el tiempo fue el enemigo del equipo local y tras los 90+5’, el City confirmó su participación en las semifinales de la Champions.

Las llaves para las semifinales son Real Madrid vs Manchester City y el Inter de Milán vs AC Milán, y se jugarán el 9 y 16 de mayo.