El idioma Tol y la colonización interna (IV Parte). Por Rafael Lara Martínez

2. 3. La oración



Esta sección transcurre de describir la oración predicativa —con un verbo copulativo explícito o como un adjetivo que lo incorpora— hacia la complejidad verbal en tres rasgos. Primero, se analiza cómo el tiempo verbal se conjuga, de su pretendida unidad, hacia el trío tiempo-aspecto-modo (TAM). En seguida, se comenta la variedad de verbos que presupone una clasificación semejante a la del plural. Si las entidades (sobre)naturales se disponen en un orden jerárquico, con mayor razón su acción implica una jerarquía similar. Este par de comentarios termina con la pluralidad funcional del «Yo (Self)/Naph» independiente.

2. 3. 1. Predicación

Antes de ofrecer un modesto vistazo del verbo en su complejidad irresuelta, se ofrece una breve descripción de la oración copulativa, ecuativa o predicativa. Ya se mencionó que no se presupone la ausencia de un verbo «ser», sino su presencia se halla implícita en el predicado nominal o adjetival. Antes de esos ejemplos, se muestra el predicado «way» el cual puede traducirse por «ser/estar/hay» como el inglés «to be»: «it is a pencil/there is a pencil on the table/the pencil is on the table». Luego se transcriben varias oraciones, de las cuales las dos últimas se acompañan de partículas aspectuales: «(-)tzha'» y «ka, futuro/irreal» (el negativo, khuwá, no hay/tiene, demuestra su relación a «no tener» vs. tyath lemeleyus, tiene remedio). Así, se intenta demostrar que se trata de oraciones completas, que mantienen varias correspondencias con las verbales.

(8)

(a)

phani way, es/hay uno

tzhikh way mo’o m-wala…, pequeño es/hay en mi-cara… = soy pequeño/niño…

‘aplijita way huph, afligida está ella

‘ama k’a way…, tierra seca es(tá)… = la tierra está seca.

(b)

pe püné, piedra es-grande, la piedra es grande

huph ko’müy, él viejo = él es(tá)-viejo

pahal püne-tzha’, muy es-largo-imperfecto = era muy largo, donde el sufijo o partícula autónoma -tzha’ para imperfecto modifica el predicado.

sith huluph püné, aguacate semilla es-grande (hay varias palabras para semilla, según la fruta)

chan malala ka nakh n-ola, qué malo irreal posible-ser yo-pensar = tal vez será/sea algo malo pensé

niná botella pe mpes-tzha, esta botella piedra de-imperfecto, esta botella era de piedra (…estaba-hecha de…; se anota que el clítico -tzha aparece después de una postposición lo cual califica la presencia copulativa implícita).

2. 3. 2. El verbo

El verbo sólo marca el sujeto y el tiempo-modo-aspecto (TAM), el cual también ofrece partículas autónomas. Como siempre, se presupone que el trío pasado-presente-futuro lo diseña el tiempo verbal, sin mayor influencia del aspecto-modo. Así, (9) ofrecería un ejemplo de esa trilogía temporal en varios verbos, con el objetivo de mostrar que es necesario establecer una tipología de verbos según la acción que representen.

(9)

pul:

napj pyul, yo traigo agua, infijo -y-

napj ti-pyul, yo traje agua

napaj ka m-pul, yo traeré agua

se anota la presencia de un infijo en el presente y en el pasado, pero ausente en el futuro. Por ello no extraña que tal vez existe la oposición entre el no-futuro y el futuro.

sin:

naph hi-sin, yo siembro, prefijo ji-/hi- del cual deriva el infijo -y- del verbo anterior

naph sin, yo sembré

naph ka n-sin, yo sembraré (RD y MRD)

se anota la presencia de dos prefijos de sujeto distintos, presente y futuro. De nuevo, se insiste en la oposición del futuro irreal con el presente y el pasado.

vele:

naph velé, yo hablo, acento final

naph the-velé, yo hablé

naph ka m-velé, yo hablaré (RD y MRD)

se anotan tres maneras de marcas el sujeto: /´/ en el presente, the- en el pasado y ka m- en el futuro. De nuevo, el prefijo para el futuro difiere de los otros tiempos, además de la partícula ka.

t’u

naph li t’u, yo riego, partícula li

nahj la t’yu, yo regué, partícula la e infijo -y- = li

naph ka la n-t’u, regaré (RD y MRD)

se anota la presencia de las partículas li (la-(h)i) y la, «iterativo, (muchas) veces», es decir, marca de aspecto, al igual que el infijo -y- en el pasado y el prefijo n- en el futuro. Parece existir una categoría especial de verbos que se acompañan de esa partícula para expresar la repetición: le solso, meneo; li wukh, mezclo.

núku

nyúkh, veo, infijo -y-

thi-nyúkh, vi, ídem y thi-

ka núkh, veré (DH)

se anota el infijo -y- para el presente y el pasado, antes mencionado, así como ka-, sin marca verbal, en el futuro. Una vez más, el futuro se distingue de los otros dos tiempos.

La oposición binaria es una de las conclusiones recientes de los estudios sobre el idioma Tol. El dúo lo expresa No-Futuro vs. Futuro. Si acaso la lengua se relaciona a los hechos —al Mundo Real— este ensayo de periodismo cultural se atrevería a desglosar esa dualidad de la manera siguiente. Hice-Hago vs. Haré = Real/Existe vs. Irreal. Si «hice mi casa», existe; si «la hago», construyo su existencia; pero si «la haré» es un proyecto por venir tan incierto como la utopía política redentora del Mundo. Este postulado plantea una triple discusión sobre temas a desglosar en seguida: relevancia en el triángulo tiempo-aspecto-modo (TAM, 1), tipos de verbos (2), así como Yo (Self) hacelotodo (3).

