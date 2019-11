“El gobierno solicita $10 millones para Educación sin claridad para dónde van”: Milton Garay

@DiarioCoLatino

El Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2020 “no contempla mayores incrementos” en el área de Educación y los programas sociales impulsados en la última década prácticamente “se eliminan”, advirtió el diputado del FMLN Milton Garay.

La valoración del legislador se da luego de conocer de viva voz de las autoridades de Educación, explicaciones que no despejan las dudas generadas a partir de un presupuesto que prácticamente viene con un leve incremento, y en donde se ha detectado que se desconoce en qué serán invertidos $10 millones solicitados; además existe la posibilidad de que sean eliminados el programa Una Niña, Un niña, Una Computadora; Programa Nacional de Alfabetización, entrega de Paquetes Escolares o el Programa de Educación Inicial, consideró.

El parlamentario quien forma parte de la comisión legislativa de Educación, aseveró que es preocupante esta situación, ya que durante las administraciones del FMLN al frente del Ejecutivo se garantizó la gratuidad de la educación y el dinamismo de las pequeñas y medianas empresas, a través de la aplicación de los programas sociales.

“En el presupuesto de Educación hay un aumento no muy significativo, cerca de $44 millones son los que van de más, aunque ya en la verificación, socialización y revisión de este presupuesto hay algunas cosas que llaman la atención: la primera, tiene que ver con el tema de los socios estratégicos y le definen una cantidad específica de $10 millones, no se dice ni quiénes son esos socios estratégicos ni para qué área educativa van esos recursos”, comentó el parlamentario.

Garay recordó que ante la comisión de Hacienda, los titulares de Educación no lograron despejar las dudas; “no dieron respuestas a esas dudas (…) no encontramos en todo el presupuesto de Educación los programas insignias de estos últimos diez años”, enfatizó.

“El programa de paquetes escolares lleva una reducción, no sabemos qué pasará, si van a desmejorar el paquete escolar o lo que está sucediendo en estos momentos, solicitarle a los proveedores presenten una oferta menor (…) ese tipo de situaciones a los únicos que beneficia es a la gran empresa”, puntualizó.

Por ahora y de acuerdo a la propuesta presupuestaria para el próximo año, se está “garantizando desde parvularia hasta educación media”, pero no se define qué insumos serán ni quiénes podrán ser los ofertantes de estos productos.

En el tema de la Universidad de El Salvador, el legislador reiteró que no hay ningún incremento para 2020. Además, no se consideran ninguna plaza por Ley de Salario para el magisterio a escala nacional. “Sí tienen considerados ellos gastos administrativos, pero no definen en qué se van a utilizar”, indicó.

Estabilidad laboral

El diputado Garay dijo que uno de los intereses del grupo parlamentario del FMLN es conocer para dónde van destinados los $10 millones solicitados por el Ministerio de Educación, para el tema de “socios estratégicos”, ya que podría ser dinero que se utilice para pago de indemnizaciones o supresión de plazas en el sector docente.

Y citó, por ejemplo, el tema de los docentes contratados para modalidad flexible, pues los docentes no están contratados por ley de salarios. “Si va una redacción para esta área específica, lo que pasará es que habrá una reducción de contratación de maestros que brindan sus servicios sábado y domingo”, mencionó.

Igual situación ocurre en los programas de Alfabetización y el de Educación Inicial, según lo informó el diputado de izquierda. Agregó que el Gobierno no contempla recursos encaminados a garantizar retiros en el magisterio. Meses atrás, la Asamblea Legislativa aprobó medidas para dar respuesta a los docentes jubilados y puedan retirarse dignamente; pero el presidente Nayib Bukele vetó la medida, aunque hoy no contempla ningún beneficio a este sector.

Garay consideró que es necesario que el Gobierno, y en este caso las autoridades de Educación digan en qué y cómo serán invertidos los recursos, ya que por ahora “hay un total desconocimiento”, y solo se está priorizando la figura de “socios estratégicos”.

“Ojalá y no se vayan a equivocar en la escogitación de estos socios estratégicos, porque hay muchas instituciones con la debida experiencia en cada uno de estos programas, y no vayan a contratar otro tipo de organismos o instituciones que al final lo que buscaran es un beneficio económico”, dijo, y recalcó que debe garantizarse el proceso de selección de proveedores en los centros educativos; de lo contrario se estaría desechando un esfuerzo que garantizó beneficios a las familias, pero también a los pequeños y medianos empresarios.

A punto de aprobar Ley General de los Deportes

La Asamblea Legislativa está próxima a aprobar la Ley General de los Deportes, proyecto que viene en estudio desde la legislatura anterior y que ahora ha consensuado el acuerdo que podría consolidarse en los próximos días, informó Garay. La normativa será aprobada en una sesión especial.

Asimismo, añadió que la normativa, cuyo ente rector será el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), refleja la expresión de las asociaciones, federaciones, instituciones, clubes, deportistas en general y de todas las disciplinas; además, cuenta con el componente de garantizar los derechos de las mujeres deportistas, en especial a las embarazadas, así como permite normar en una sola ley aspectos fundamentales del deporte nacional.