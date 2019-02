El FMLN no cumplió las expectativas de la población, dice Norma Guevara

Mirna Jiménez

La secretaria general adjunta del FMLN, Norma Guevara, reconoció que el partido no logró cumplir con todas las expectativas que la población se había hecho respecto a sus gobiernos y que eso se ha visto reflejado en las últimas dos derrotas electorales.

“Es una caída grande y por supuesto que no estamos ciegos para verlo. Es una caída grande, la estamos valorando, la vimos en marzo del año pasado, evaluamos, hicimos los esfuerzo y evidentemente no fueron suficientes, no fueron lo que la gente esperaba”, afirmó.

A esto se añade, dijo Guevara, los esfuerzos de los partidos de oposición para atacar y minimizar los logros del FMLN en el gobierno. “La gestión pública del Presidente Salvador Sánchez Cerén es, en medio de las dificultades de la oposición, del cerco económico y del ataque mediático, una gestión que va pasar a ser recordada como una década de los derechos sociales y que deja un legado. Desde el inicio de 2009 fue un enfoque de protección social universal y en el segundo período estos programas se reafirmaron, se aumentaron”, afirmó.

Manifestó la dirigente que la fracción legislativa del FMLN seguirá defendiendo sus principios y postulados a favor de la población. “En la medida que esas conquistas sean arrebatadas ahí va estar el pueblo y tendrá al FMLN como su instrumento para luchar en defensa de ella, pero es evidente que era más lo que la gente esperaba de nosotros”, afirmó.

Por otra parte, Guevara dejó abierta la posibilidad de adelantar las elecciones internas dentro del FMLN, tras las elecciones del pasado fin de semana, pero dijo que esta era una medida que ya se estaba meditando antes de los comicios debido a los tiempos electorales que vienen para las elecciones legislativas y municipales de 2021.

“Ese tema, incluso antes del resultado que obtenemos el domingo, es algo que hemos evaluado a la luz de la Ley de Partidos, porque corresponde según esa ley, una convocatoria bastante anticipada de elecciones de candidaturas a cargos de elección popular y casi era coincidente con eso, de manera que yo creo, estimo que sin duda esos plazos -por esa razón sobre todo- y ahora más con la importancia de evaluar estos resultados, sin duda que nosotros de seguro vamos a hacer algún movimiento en ese sentido”, afirmó.

Lo que no puede hacer la dirigencia ahora mismo es renunciar, porque dejarían al partido sin la institucionalidad que le da la existencia de una estructura de dirección normada por la ley.

“No podemos dejar desinstitucionalizado al FMLN por los llamados de este tipo (…) si estimamos necesario decirle a nuestra convención, a nuestra militancia, es conveniente reformar el estatuto, mover los plazos, anticipar, lo haremos, sin duda, porque aferramientos de posiciones o de cargos no existen en nuestra dirección”.

Guevara dijo que los exfuncionarios que han manifestado haber recibido sobresueldos en el primer gobierno del FMLN nunca comunicaron eso a la Comisión Política por lo que el partido no puede hacerse responsable de la conductas de ellos.

“Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna cuestión de ese tipo. Pregunta hoy en el ejercicio del Profesor Salvador Sánchez Cerén si hay alguien que ha recibido sobresueldo”, dijo la dirigente ante la pregunta del entrevistador.

Sobre las acusaciones de que el candidato presidencial Hugo Martínez también recibió sobresueldo durante el gobierno de Mauricio Funes, la coordinadora adjunta del partido dijo que el exaspirante ya aclaró y denunció ante la fiscalía el hecho.

“Claro, estamos en un juego electoral de guerra política donde se crean trincheras y ese tipo de ataques surgen”, destacó.

Respecto a la expulsión de Nayib Bukele del FMLN, Guevara dijo que es un caso cerrado y que el Frente tomó decisiones ante una conducta cuestionable, por lo que hacer elucubraciones de que el partido de izquierda pudo haber tenido un tercer período en el gobierno si lo hubiera llevado como candidato, no tiene caso a estas alturas.

“Ya eso es historia y nosotros como partido tenemos un rol que jugar en el presente y en el futuro. Nayib es ahora presidente electo por voluntad mayoritaria del pueblo, nosotros ahora somos un partido de oposición con valores y principios. Para nosotros no caben conductas que en un tiempo se juzgaron en la instancia que debió serlo y eso ya es historia”, afirmó en entrevista con canal 12.