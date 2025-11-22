Página de inicio » Articulos » EL DICTADOR BUKELE DA UN PASO MÁS PARA CENTRALIZAR EL PODER

EL DICTADOR BUKELE DA UN PASO MÁS PARA CENTRALIZAR EL PODER

Redacción Nacionales 21 noviembre, 2025 Articulos Comentarios desactivados en EL DICTADOR BUKELE DA UN PASO MÁS PARA CENTRALIZAR EL PODER 321 Vistas

Por David Alfaro

El Ministerio de Economía presentó en la Asamblea una reforma al Código Municipal que quita a las alcaldías la facultad de inscribir a las asociaciones comunales y la traslada al CNR, donde se creará una oficina especial bajo control del Ejecutivo. Esta reforma también impone nuevos requisitos y una vigilancia más estricta sobre las organizaciones comunitarias, incluidas las ADESCOS.

En otras palabras, la dictadura busca tener en sus manos a las asociaciones que históricamente han gestionado pozos de agua, manantiales y proyectos locales sin depender del gobierno central. Al dictador no le agrada que las comunidades se organicen, reparen sus calles o administren recursos como los acuíferos sin pedir permiso.

El resultado es claro: menos autonomía para las comunidades y más poder concentrado en el Ejecutivo, en un país donde cualquier espacio de organización independiente es visto como una amenaza.

