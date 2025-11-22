EL DICTADOR BUKELE DA UN PASO MÁS PARA CENTRALIZAR EL PODER

Compartir

Por David Alfaro

El Ministerio de Economía presentó en la Asamblea una reforma al Código Municipal que quita a las alcaldías la facultad de inscribir a las asociaciones comunales y la traslada al CNR, donde se creará una oficina especial bajo control del Ejecutivo. Esta reforma también impone nuevos requisitos y una vigilancia más estricta sobre las organizaciones comunitarias, incluidas las ADESCOS.

En otras palabras, la dictadura busca tener en sus manos a las asociaciones que históricamente han gestionado pozos de agua, manantiales y proyectos locales sin depender del gobierno central. Al dictador no le agrada que las comunidades se organicen, reparen sus calles o administren recursos como los acuíferos sin pedir permiso.

El resultado es claro: menos autonomía para las comunidades y más poder concentrado en el Ejecutivo, en un país donde cualquier espacio de organización independiente es visto como una amenaza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...