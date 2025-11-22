Reina Sofía recibe el Toisón de Oro en la conmemoración de los 50 años de la Monarquía

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Con la ausencia del rey (emérito), Juan Carlos I, la reina (emérita) Sofía, ha recibido la Insigne del Toisón de Oro; la máxima condecoración por su entrega al servicio de España y la Corona. La orden ha sido entregada por su hijo el rey Felipe VI.

Una Orden creada en 1429 por el Duque de Borgoña, Felipe III “el Bueno”, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal.

La ceremonia se enmarca con la conmemoración de los 50 años de la Monarquía, tras la muerte del dictador, General Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975.

En su discurso pronunciado desde el salón de Trono del Palacio Real, en Madrid, el rey Felipe VI ha explicado que “es importante que recordemos que en una fecha como hoy, España se abrió al diálogo. En ese tiempo vimos como el país comenzaba a transformarse finalizada la dictadura del General Francisco Franco en 1975, la firme voluntad de la Corona abrió el camino a la democracia”.

Felipe VI recordó el discurso de su padre el rey Don Juan Carlos I, quién dijo durante su proclamación (22 de noviembre de 1975), “España vive una nueva etapa en la historia”, y agregó que se debe de seguir recorriendo por la paz, el trabajo y la prosperidad.

Don Felipe VI aseguró que ese periodo de cambio no fue un proceso sencillo, éste fue paulatino, con aciertos y desaciertos, pero que se logró gracias al diálogo y el respeto, donde se dejaba de lado una sociedad sometida a la represión.

“A mí madre la reina Sofía, por una vida entera, de servicio ejemplar, y lealtad a España y la Corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos I, mi padre, gracias por tu compromiso sostenido”, acotó.

Reconoció que la figura de la reina Sofía, durante décadas, ha reforzado vínculos duraderos con distintas instituciones, lo que ha logrado una figura y memoria afectiva.

En este acto, también se reconoció con la misma distinción a: Miguel Herrero de Miñón, padre de la Constitución, Miquel Roca, padre la Constitución y Felipe González, expresidente del Gobierno de España, este último externó que este no es título nobiliario que se transmita por la vía hereditaria, sino que su concesión de debe mediante el servicio a España y la Corona.

