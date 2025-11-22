Compartir

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

¡Un corte por favor! Es la petición clásica de un cliente a su peluquero de confianza, con el fin de que este último contribuya al usuario de sus servicios profesionales, a mejorar su apariencia física de acuerdo con la moda.

El origen de los peluqueros se remonta a Egipto y Grecia antiguas, donde el cuido del cabello fue símbolo de estatus social que evolucionó a través de gremios de peluqueros en Roma, así como el esplendor de las pelucas en el Renacimiento, y la especialización en salones de belleza a partir del siglo XIX, con el término francés «perruque» (peluca).

Según los expertos, es en Egipto donde se vislumbran las primeras referencias de cosmética capilar, el uso de pelucas, especialmente entre los Faraones, ya que este era un símbolo de poder y divinidad. Posteriormente, en Grecia, el cuidado de la cabellera fue un signo de distinción social, con peinados elaborados y perfumes; lo que dio paso al surgimiento de los primeros salones de belleza.

Años después, en la Roma Clásica, surgen los gremios de peluqueros; los que evolucionaron con el paso del tiempo, hasta llegar al siglo XIX en la que dicha profesión fue ejercida por hombres y mujeres, como en el caso de Martha Matilda Harper, quién abrió en 1888 el primer salón de belleza especializado en Estados Unidos, lo que marcó un hito en la profesionalización moderna.

En Santa Tecla, esta labor data aproximadamente de los años 30s, en la que se recuerda a conocidos peluqueros como: Francisco Cañas (+), Antonio Bijagua (+), don Chabelo entre otros, así como a un histórico de estas lides, don Joaquín Vásquez, propietario de la Peluquería Hispana, a quien algunos de sus conocidos identifican con cariño como “El Chino”, de acuerdo con las reseñas de don Omar Burgos.

De acuerdo con la escasa información existente, don Joaquín Vásquez nació en Santa Tecla en 1945, comenzó su formación a temprana edad en una extinta peluquería sobre la Calle Daniel Hernández. A los 17 años inició su propio negocio; en 1962 ingresó a las antiguas instalaciones del Mercado Central de Santa Tecla hasta 1994, en el que este inmueble fue demolido bajo la administración del exalcalde Ovidio Palomo Cristales (+), por lo que fue reubicado en el Parque Daniel Hernández hasta 2004, luego se trasladó brevemente al Mercado Dueñas, y de ahí a su local actual sobre la Avenida San Martín, donde continúa atendiendo con esmero a su clientela.

Como dato curioso, es el poseedor de una colección de inolvidables fotos de la Santa Tecla del ayer, que resguarda celosamente, así como sus interesantes vivencias de esta importante profesión de la belleza.

¡Don Joaquín Vásquez, el peluquero de los tecleños!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...