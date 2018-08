“El deporte salvadoreño está en crisis”: Alba Marroquín

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Durante su reciente visita a territorio salvadoreño, Alba Elizabeth Marroquín de Kato, exseleccionada de Esgrima y excampeona Panamericana Juvenil, habló sin tapujos sobre la situación del deporte salvadoreño y sobre los resultados de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

-A partir de su experiencia como atleta de alto rendimiento y su paso por el periodismo deportivo, ¿cuál es su lectura del reciente resultado obtenido por El Salvador en los Juegos Barranquilla 2018?

El resultado dejó en claro que el deporte salvadoreño está en crisis, está muriendo y oliendo a ciprés. No obstante, al observar el medallero hay que agradecerles a todos los atletas salvadoreños que ganaron preseas, porque todas son gloriosas. Sin embargo, atrás vemos una serie de desastres y desórdenes evidenciados en los resultados. Un país que trabaja bien su deporte no terminará ubicado en una cuestionada posición. No se puede recurrir a la excusa “estamos iniciando procesos”.

– ¿Por qué cree que el deporte salvadoreño ha caído en crisis?

Por el favoritismo que tienen algunos federativos y personal técnico con determinados atletas. Es que el deporte está tan consumido por la falta de ética, falta de compromiso y el conformismo. En mi caso, yo pasé años que no podía tirar en el campeonato nacional porque no había cinco atletas para validar la modalidad.

– ¿Cómo es eso del favoritismo con algunos atletas?

Lo que pasa que acá, por lo general, a un atleta le basta contar con el favoritismo y apoyo del entrenador, del gerente o algún federativo, para tener asegurada su plaza en la selección y ya no se preocupa por trabajar fuerte, y los resultados salen a relucir en los compromisos internacionales.

– Antes dijo que no es valedero el argumento “estamos iniciando procesos”, ¿por qué?

Porque veo que en muchas federaciones los atletas no son nuevos, no han renovado su recurso humano y uno se pregunta: ¿entonces, qué pasó con la gente experimentada que no logró superar sus actuaciones del pasado? No hay trabajo y no hay planificación sistematizada sobre el qué quiero. Parece que las federaciones están trabajando “coyol quebrado, coyol comido”. Eso sí, hay casos especiales como el nadador Marcelo Acosta, el arquero Roberto Hernández y el karateca Jorge Merino, cuyos resultados reflejan un trabajo de años.

– ¿Qué se podría hacer para intentar revivir el deporte salvadoreño?

Aquí hay que volar cabezas, definitivamente. La gente debería hacerse responsable por sus resultados. Las federaciones deberían hacer una autoevaluación y buscar respuestas sobre los objetivos no logrados. Luego, hacer una evaluación del cuerpo técnico y atletas para ver en que se falló.

– ¿Es necesaria una limpia de entrenadores que ya cumplieron su ciclo?

El problema es que muchos entrenadores se han acomodado a un sistema en el que no se les exige y no se les saca el máximo potencial. A través de los años, hemos tenido muchos entrenadores extranjeros buenísimos, pero que terminaron acomodándose al salario y no dieron más, porque nadie se los exigió.

– Cuando se falla en el Ciclo Olímpico, siempre sale a relucir el argumento de que Guatemala nos supera porque tiene un mejor presupuesto. ¿Tiene sentido este argumento o no se aprovecha el poco dinero que se tiene?

Creo que no le sacamos el máximo provecho al recurso económico estatal destinado al deporte, aunque es obvio que hace falta más dinero para una buena preparación y participación internacional. Para nosotros (esgrima), un campeonato centroamericano no tendría que ser una preocupación, ya que deberíamos de estar en otros niveles competitivos. No obstante, de qué me sirve enviar atletas a preparase al extranjero, si cuando vienen aquí se encuentran con que no hay elemento humano para poner en práctica lo aprendido. No sirve de nada y sucede en muchos deportes.

– Y hablando de evaluación de disciplinas, ¿cuál es su enfoque sobre el caso de la Esgrima, un deporte que usted conoce muy bien como atleta, federativa y periodista?

La crítica eterna es que la responsable técnica del INDES para esta disciplina no sabe qué es un Polo. Entonces, hay que explicarle la esencia reglamentaria competitiva, porque desconoce aspectos básicos con respecto a los parámetros de este deporte olímpico. Además, ella quiere hacer las cosas bien, pero uno no sabe cuántos deportes tiene que monitorear y quieren hacer un trabajo de escritorio. Esto es en la Esgrima y no quiero ni pensar cómo estarán en las otras disciplinas.

– Hace unos meses usted anunció su retiro de la selección de Esgrima, ¿sostiene que hizo lo correcto o se arrepiente?

No, fíjese que no me arrepiento y yo siento que hice lo correcto. Primero sopesé qué era más importante para tomar esta decisión: darle continuidad a un proceso que estaba iniciándose o valorar la importancia que este proceso tenía en mi vida. Por ejemplo, luchar contra la corriente es cansado, es desgastante querer entrar y estar en una selección en la que a mí no me bastaba con ser seleccionada. Mi problema es que yo saboreé la gloria, arañé y estuve cerca de procesos más altos de los que hemos llegado en la Esgrima. Yo quisiera estar viviendo en esa época, en donde pudiera competir y ser protagonista de una Copa Mundial y quedar entre las primeras veinticinco, algo que en su oportunidad lo hice.

– ¿Considera usted que una limpia de todo el sistema deportivo del país contribuiría a mejorar las cosas?

Creo que es momento de hacer una buena sacudida al árbol, como decimos en buen salvadoreño. Ahora bien, vámonos más arriba de la dirigencia federativa, en donde tenemos las instituciones encargadas de normar el deporte salvadoreño y al COES, que funciona como una ONG. Entonces, se impone la interrogante: ¿qué están haciendo estas instituciones para fomentar la calidad del deporte salvadoreño? Una pregunta que deberían responder, específicamente, los responsables de la parte técnica.