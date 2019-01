Por el poeta y director, Tony Alemán

Después de dos meses de consolidación, hemos iniciado este sábado 19 de enero 2019 presentando nuestro “Primer Festival Poético EL CANTAR DE LOS VERSOS” en la Ciudad Heroica de Santa Ana, El Salvador, C.A., en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Nuestra convivencia significó un reto autoimpuesto para poner a juicio nuestra capacidad literaria y de convocatoria que pese al tiempo relativamente corto para promover y organizar nuestro escenario, gloriosamente se convirtió en un rotundo éxito, tuvimos la oportunidad de degustar poesía internacional a través del poeta panameño David Robinson, él vino a deleitarnos con su producción totalmente fuera de serie, aprendimos bastante a través de un activo conversatorio, que nos permitió darnos cuenta que las técnicas no siempre son estáticas, se mueven y se mueven para bien.

Estamos conscientes que necesitamos mejorar mucho, con este tipo de actividades, vamos a crecer despacio, pero firmes. El poder de convocatoria bastante aceptable, siendo visitados por el Círculo de Escritores de Sonsonate, representado por los compañeros Maritza de Rivera, Tony Marlon Flores y William Martínez, ellos se encargaron de llevar la poesía con sabor a coco y arena de mar, asimismo, contamos con poetas de la talla de Aquiles Mendoza, Claudia Chávez, Edwin Pleitez, además del santaneco Kevin Sandoval, a quien nos dio mucho gusto presentar “en sociedad” gracias a la gestión de la Lic. Gertrudis Estrada de Mendoza, directora de la Casa de la Cultura, para quien va nuestro agradecimiento poético en el sentir y pensar en versos de Tony Alemán, promotor y expositor de su poesía.

Asimismo, se hizo presente nuestra poeta amiga Kassandra Rivera, quien nos trajo belleza de Güija, además, consagrada en las artes plásticas.

Estos eventos nos irán dando la medida para dentro de más o menos cuatro años estar preparados para enfrentar el reto de organizar el Congreso Internacional del Proyecto Cultural Sur. En febrero se nos viene otro evento, el cual desarrollaremos en otro local de prestigio en la “Ciudad Morena” convertida en nuestro centro de operaciones.

Todo este trabajo lo estamos desarrollando con la activa participación del poeta Marco Herrera, gestor y diplomático cultural, nacido en la ciudad de San Miguel, residente desde hace muchos años en República Dominicana, desde donde mantiene presencia literaria con toda América y parte de Europa.

De hecho, el evento de este sábado 19 de enero contó con la destacada participación del poeta panameño David Robinson, gracias a gestiones del poeta Herrera.

Esperamos también contar con el apoyo de la empresa privada, autoridades locales y de todo aquel con el deseo firme de apoyar el crecimiento de las artes y rescate de nuestras raíces culturales.

La empresa parece utópica en un país donde la población no lee y las autoridades viven convencidas que manteniendo la ignorancia mantendrán su estatus de dominio, pero nosotros creemos que eso debe cambiar, sabemos también que hace falta muchísimo trabajo, no obstante, el camino está trazado y es cuestión de no desmayar.

Como proyecto cultural, tenemos la misión de proyectar nuestro país hacia el mundo como un lugar diferente, un lugar con gente productiva, que escribe, gente que puede dar mucho más que violencia, por lo que ahora nos conocen.

Queremos convertir cada rincón del país en un bastión cultural, por eso contamos con personas como Walberto Calderón “el poeta de las cumbres” orgullo de Apaneca, queremos que sus versos trasciendan límites, por eso contamos con Luis Humberto Peñate Orantes en Ahuachapán, que su poesía apasionada sea conocida a otros niveles, que su “voz de terciopelo” surque los aires en todas las direcciones posibles, por eso tenemos en nuestras filas a la voz de la dignidad femenina en Rosabel Trigueros allá en la frescura de Cojutepeque, con su poesía llena de fuego avasallante, la pasión está presente en los versos de Marina Sigüenza, cuya grave voz resuena en los auditorios, reclamando su lugar en la historia, Chalchuapa se hace presente en la poesía a veces irreverente pero finamente deliciosa de Francisco Pérez, un poeta que rompe esquemas con su peculiar forma de ser: franco y voluntarioso.

Desde este espacio, conscientes del compromiso entre manos, hacemos un llamado a quienes deseen unirse a este proyecto y juntos dejar huella indeleble en las artes salvadoreñas, también enviamos un solidario abrazo a cada uno de los colectivos literarios del país, que hacen su parte en pro de esta “Patria chiquita mía” a la que el cantor dijera “mi mamacita chula, vas a ser hermosa, vas a ser grandota ¡cuando seas libre!”.

