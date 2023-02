El Bayern de Múnich derrota por la mínima al PSG en octavos de Champions

Kingsley Coman hace válida la ley del ex al marcar para el Bayern de Múnich ante el PSG, su ex club, y evita celebrar el gol. Foto: Diario Co Latino / Liga de Campeones.

@RebeHenriquez El Bayern de Múnich derrotó con exhibición al París Saint-Germain en el regreso de los octavos de final de la Champions League, con un solo tanto de Kingsley Coman, quien hizo efectiva la ley del ex y con el que a los bávaros les bastó para sentenciar el encuentro. Los franceses tuvieron dos goles anulados, y, Benjamin Pavard, del cuadro alemán, finalizó con tarjeta roja. El PSG salió ante los bávaros con un 4-4-2, con Messi y Neymar en la delantera, y ante la ausencia por lesión del Kyliam Mbappe, en un principio, contra el 3-4-2-1 del Bayern. Choupo-Moting, Musiala y Sané estuvieron en la línea de ataque ante parisinos, que en el terreno de juego tuvo mayor efectividad que el dúo de ataque que los franceses propusieron. El líder de la Ligue uno llegó al encuentro con desánimo, tras la eliminación de la Copa de Francia, ante el Olympique de Marsella, y con bajas sensibles que no influyeron de forma positiva en el regreso de la Champions. El Bayern tuvo mayor incidencia sobre la zona de peligro de Donnarumma, pues se afianzó en el terreno de juego de los parisinos y del balón. Al primer minuto del encuentro los bávaros dieron el primer aviso al equipo de Christopher Galtier con la llegada de Chopo-Moting desde fuera del área, Fue el primero de los bávaros, mientras el PSG se acomodaba en la línea de defensa. Sobre la media hora (30’), Choupo-Moting protagonizó otra llegada de peligro más a favor de los alemanes, tras un centro de Cancelo que remató de cabeza con intención de poner el primero, pero el balón salió desviado de la portería del italiano. Esta fue una de las más claras, junto a la de Kimmich a los 43’, con el disparo desde la frontal, que de no ser esquivado habría puesto en apuros a los franceses a esa altura del partido. Ocho minutos esperó el Bayern luego del entretiempo para mandar el primero a la red de Donnarumma, tras las numerosas señales que dejó ver desde el minuto uno, demostrando que deseaba el resultado, contra un cuadro parisino que no encontró una, y se limitó a defender. El gol lo hizo Kingsley-Coman, a los 53’, tras un centro de Davis sobre el segundo palo para que el bávaro mandara el único tanto en diagonal. El Bayern continuó presionando para aumentar la ventaja, pero, los alemanes no podían concretar. Los fraces, en un afán de empatar incorporan aMbappe, en el segundo tiempo, pero no pudo con el planteamiento alemán. Sobre los 70’, Neymar y Mbappe pusieron en aprietos a los parisinos, con un remate que mandó el francés a la puerta de Sommer, el portero lo bloqueó y el brasileño disparó nuevamente y ante el rechazo el balón quedó suelto en el área para que el 10 de los azules mandara el balón adentro. Sin embargo, fue invalidado el tanto por fuera de juego. A los 82’, el VAR volvió a hacer de las suyas y anuló nuevamente otro de los franceses, con un milímetro fuera de juego de Nuno Mendes, que asistió a Mbappe para que pusiera el descuento, por lo que los bávaros se quedaron con la ventaja, y el encuentro finalizó 0-1, con el Bayern con un pie en los cuartos de final, pero el resultado se definirá en Alemania el 8 de marzo. Relacionado Compartir Facebook

