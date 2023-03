¿El Barcelona sentenció el título de La Liga tras ganar el clásico?

Rebeca Henríquez

Posterior al eufórico partido que disputó el Barcelona contra el Real Madrid en el clásico español este fin de semana, en el cual el equipo catalán revalidó su liderato y alargó distancias contra el Madrid por el título de La Liga, quinta victoria en un encuentro de está instancia, ¿qué tanto sentenció el título el cuadro de Xavi a 12 jornadas para que finalice el torneo?

El Barcelona se puso en el liderato de la tabla de posiciones de La Liga con 68 puntos, 12 de diferencia del Real Madrid en la segunda posición. El cuadro azulgrana ganó 22 encuentros de 26, solo perdió ante Almería (1-0) y contra el equipo de Carlo Ancelotti (3-1), empató ante el Rayo Vallecano (0-0) y ante el Espanyol (1-1). Generó 49 goles a favor, 9 en contra, que lo convierten en el equipo menos goleado.

Por su parte, el Real Madrid ganó 17 de 26 partidos, empató 5 y perdió 4, generó 51 goles a favor, con el que se posicionó como el equipo más goleador, tiene 21 goles en contra y 56 puntos acumulados hasta la última fecha.

A falta de 12 fechas, los merengues deberían ganar los próximos cuatro encuentros ante el Valladolid, Villarreal, Cádiz, y Celta de Vigo, para alcanzar al Barca, sin decir que los barcelonistas no deberían sumar de a tres para que el equipo tenga oportunidad de pelear por el título de La Liga.

En los próximos encuentros el Barcelona se enfrentará a equipos como el Elche, Girona, Getafe, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Elche, Osasuna, Espanyol, Real Sociedad, Valladolid, Mallorca, y Celta de Vigo.

En contraparte, el equipo de los blancos también está enfocado en los cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea, para tratar de sentenciar la decimoquinta de la Liga de Campeones, un aspecto que influye directamente sobre el rendimiento que podrían tener para La Liga.

La polémica victoria del Barcelona, causó reacciones sobre el timonel del Madrid, Carlo Ancelotti, ante el comentario de que: “el partido ha sido completo desde el primero al último minuto. No hemos ganado por el fuera de juego que aún tenemos duda de que lo sea”, mientras que Xavi apuntó que “el fuera de juego es claro. Es un tema científico. Me sorprenden esas declaraciones de Ancelotti, no hay más debate ahí”.

Sobre el tema de sentenciar la copa de la liga, aseguró que “de momento solo hemos ganado la Supercopa, pero esta Liga solo la podemos perder nosotros. No hay que relajarse. Nos quedan partidos difíciles y queda mucha temporada, no nos podemos relajar”.