El ahora o nunca para Valverde en Europa

¡El título o nada! Tras sufrir dos remontadas humillantes en las dos últimas temporadas, el Barcelona inicia el martes en Dortmund una nueva campaña de Liga de Campeones crucial para su técnico Ernesto Valverde, obligado a levantar de nuevo la ‘Orejona’ para los azulgranas.

Con contrato hasta junio de 2020, con opción a un año más, el entrenador español sabe que su destino está ligado a la suerte europea del Barça.

En abril de 2018, tras la inesperada eliminación ante la Roma (4-1, 0-3), la suerte de Valverde pendió de un hilo. Idem en la primavera de 2019, cuando su equipo malgastó una ventaja de tres goles en semifinales contra el Liverpool (3-0, 0-4), el futuro campeón.

Es cierto que el ‘Txingurri’ (la hormiga) ha ganado dos Ligas en dos años con el Barça, la Copa del Rey de 2018 y la Supercopa de España. Pero en la capital catalana, donde el juego bonito es un culto, sus estrategias, observadas como conservadoras, le han granjeado numerosos detractores y sus fracasos europeos han dejado huella.

Hasta el punto que su capitán Lionel Messi se vio obligado a defenderlo públicamente tras el fiasco de Anfield. «Fue culpa nuestra. El cuerpo técnico no tuvo nada que ver con el partido que hicimos», recordó el astro argentino la pasada semana en una entrevista con el diario catalán Sport.

– Presión –

Sea como fuere, los años pasan y en las últimas ocho temporadas el Barça sólo ha ganado una Liga de Campeones en 2015 frente a las cuatro de su eterno rival, el Real Madrid. Prácticamente una incongruencia en lo que la prensa catalana llama la «era Messi», con un cinco veces ganador del Balón de Oro en el cenit de su arte.

«Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana», resumió el argentino que sueña con igualar a su rival Cristiano Ronaldo con un quinto trofeo europeo: «A nivel personal me encantaría ganar otra».

Más allá del traspaso abortado de Neymar, Valverde ha conseguido de sus dirigentes unos costosos fichajes en este mercado que le permitirán dar más descanso a Messi y a su inseparable compañero de ataque Luis Suárez, así como al indispensable centrocampista defensivo Sergio Busquets.

Lo que añade más presión al ‘Txingurri’: el Barça ha gastado 120 millones de euros para fichar al delantero francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y más de 75 millones de euros por el centrocampista holandés Frenkie de Jong (Ajax de Ámsterdam).

«Tenemos muchas variantes, muchos recambios, jugadores tanto en el medio como arriba», analizó Messi, antes de añadir que «estamos muy bien pero el año nos marcará si (el equipo) es mejor o no a nivel de lo que consigamos».

– Flema a toda prueba –

Mientras, Valverde ha ganado puntos ante los socios al facilitar la eclosión del prodigio Ansu Fati (16 años), autor de dos goles y una asistencia en tres partidos con el primer equipo.

Falta destacar en la escena europea: el Barça ha caído en el grupo más difícil de esta ‘Champions’ con Dortmund, Inter de Milán y Slavia de Praga y las cosas serias empiezan ya el martes frente al «muro amarillo» de los aficionados del Borussia.

«Hemos tenido un sorteo duro», reconoció Valverde, añadiendo que «será complicado como lo viene siendo habitualmente. Este año igual que los anteriores es intentar quedar primero de grupo».

¿La gran baza del técnico azulgrana? Su flema a toda prueba en la máquina a presión del Barça.

«Estoy bastante bien aquí», había dicho a finales de agosto.

«Comparado con algún amigo mío que esta en Ibiza de vacaciones, pues claro, estoy peor. Pero con algún otro amigo que está rescantando inmigrantes y viviendo cosas muy duras en el Mediterráneo, la verdad es que estoy muy bien. Los que estamos por aquí somos todos bastante privilegiados», consideró Valverde, consciente de su gran reto de lograr el prestigioso trofeo europeo.