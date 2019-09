Ejecutivo presenta solicitud de préstamo por $91 millones para financiar plan de seguridad

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

El presidente de la República Nayib Bukele por medio del viceministro de Hacienda Óscar Anaya envió a la Asamblea Legislativa, para su estudio y aprobación, la iniciativa de préstamo por $91 millones para financiar la segunda fase del plan de seguridad gubernamental Control Territorial.

El viceministro de Hacienda sostuvo que estos recursos forman parte de los $158 millones presupuestados para ejecutar la fase II del plan de seguridad. El préstamo fue negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica a una tasa de interés de 4.64 %, con veinte años de plazo para su pago y dos años de gracia.

“El plan de Control Territorial tiene en su fase dos, un monto de $158 millones para este año, de los cuales $91 millones corresponden a este préstamo con el BCIE y $67 millones que están en el presupuesto, y provienen de fuentes como el fondo general, préstamos y donaciones”, dijo Anaya.

Los recursos solicitados servirán para asegurar el cumplimiento de las tareas de prevención, combate al crimen, rehabilitación y reinserción en materia de seguridad ciudadana, recuperación de espacios, entre otros.

Anaya externó que el plan Control Territorial cuenta con siete fases de ejecución, y sus primeras tres fases a implementarse en los próximos dos años, significarán una inversión de $575 millones.

Los diputados de la Asamblea Legislativa consideraron importante que se invierta en el mejoramiento de la seguridad de los ciudadanos, pero hicieron hincapié en que el Ejecutivo debe informar a profundidad en qué consiste el plan, para tener mayor certeza de en qué se utilizarán los recursos solicitados.

“Aún no ha dado información clara de en qué consiste el famoso plan Control Territorial, qué es y qué tiene, sobre eso no vuelve a aparecer ningún papel en la Asamblea; el ministro de Gobernación ha ido a explicarlo a otros países, pero aquí no ha venido a explicarlo”, afirmó Schafik Hándal, diputado del FMLN.

Carlos Reyes diputado de ARENA si bien reconoció el trabajo desarrollado por el Ejecutivo en materia de seguridad, también consideró importante que el gobierno explique los pormenores de su plan.

La solicitud de contrato de préstamo por $91 millones con el BCIE pasará a la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa para su estudio y posterior aprobación en pleno.

Es de recordar que en su primera cadena de radio y televisión, el 11 de julio, el presidente Bukele presionó a los diputados a que votaran por el préstamo, sin haberlo presentado, pero que un ejército de tuiteros se lanzaron contra los diputados para que aprobaran el préstamos, a pesar de que el anteproyecto no había sido presentado, sino hasta ayer.