Edgar, te quedarás para siempre con tus camaradas de lucha

Por: Oscar Martínez

[email protected]

No sé porque razones en los últimos meses, siempre tuve miedo de preguntar por Edgardo y que me dijeran que había muerto. Y siempre no pregunté ni le hablé por ese temor; a pesar de que deseaba hacerlo porque platicábamos de la realidad del país, de cómo estaban las organizaciones y de lo que se tenía que hacer.

El día cruel, llegó: A Edgar lo están velando ahorita, me dijo Hugo y agregó: “El fue uno de los primeros compañeros que mandaron a Cuba, allá por la década de los setenta; es decir, fue uno de tantos hombres y mujeres que optaron por la vía armada, para las transformaciones de la sociedad salvadoreña.

Ese miedo que tenía, era porque ya presentaba síntomas de problemas de salud y además por la condición del desempleo histórico que hemos tenido y la ansiedad que genera la rebusca para subsistir y en paralelo cumplir con los compromisos personales adquiridos de continuar luchando desde las mínimas expresiones de organización y de convertir toda conversación en un mecanismo de concientización social y política.

Hacíamos lectura, círculos de estudio, talleres y así como lo hacíamos también se deshacían; pero seguíamos haciéndolo, hasta que llegó el coronavirus y sin mediar palabras nos replegamos, quedando la consigna entre nosotros que lo que nos interesa es que militen la idea, no nos importa la expresión organizativa enfilada en las diversas formas de lucha.

Edgar, decía: “es que mira, lo que necesitamos es lo básico para vivir: pan, techo, agua, un ambiente sano, salud, trabajo y pensiones dignas”. Platicábamos miles de horas, caminando por las calles centrales, vías secundarias porque no teníamos un local para poder llegar y sentarnos para disfrutar un café con pan; así que en un tiempo optamos por lugares públicos para planificar el trabajo, inclusive hasta debajo de los árboles.

Edgar siempre andaba su agua, su planteamiento político y sus armas de análisis, sudaba mucho por tanto caminar; pero en realidad jamás me dijo que estaba cansado, nunca se quejó de sus zapatos desgastados, ni se quedó estancado o atrapado en el pasado y si lo abordaba era en perspectiva del trabajo del futuro, en realidad fue un viejo cuadro político de la Resistencia Nacional RN, quienes lo conocimos lo llegamos a apreciar y su ejemplo quedará entre nosotros, sus camaradas de lucha. Edgar murió este 10 de abril de 2023.

Edgar, el otro Edgar planteaba algunas consideraciones sobre el cuadro: Una consideración de mucha importancia para la formación de cuadros, consiste en poner en el centro de la acción y las intenciones, el reconocimiento honesto que se trabaja con personas que deben ser “libres”, que no son instrumentos a disposición de quienes detentan cualquier poder. No se construye una sociedad nueva sobre la base de repetir la opresión y el utilitarismo, que han sufrido históricamente la clase trabajadora, sin que participen de las decisiones y conozcan su capacidad de realizar los cambios desde sus realidades, de la cual forman parte como sujeto y no como objeto.

Entre las cualidades del cuadro deben considerarse: Un cuadro de los trabajadores posee una actitud crítica y toma iniciativas para apoyar a su clase social y defender sus intereses, por eso observa la realidad con interés con una mente abierta. Busca aprender cosas nuevas, lo que le ayuda a lograr una comprensión más amplia y profunda de las situaciones, y, por lo tanto, le permite tomar decisiones informadas. Posee una actitud de curiosidad para analizar situaciones desde diferentes perspectivas y llegar a conclusiones fundamentadas y con claro horizonte.

Al enfrentar las condiciones adversas, en las que deben sobrevivir las personas trabajadoras, logra romper los esquemas limitantes y encuentra soluciones innovadoras a los problemas. Los cuadros deben ser efectivos y eficientes en la definición y propuesta de las tareas y proyectos. Se requiere creatividad para generar nuevas propuestas y soluciones a los viejos problemas que se presentan en el contexto nacional.

Debe desarrollar una aguda intuición, para ver más allá de la superficie, e identificar y comprender la naturaleza de los problemas y aprovechar las oportunidades que a veces se pasan por alto, tomando decisiones más inteligentes y proactivas. Este es el pensamiento crítico que permite analizar la información objetivamente, descartar posturas basadas en suposiciones, llegando en su lugar a, conclusiones informadas y precisas.

Debe fortalecer su autoconfianza en las habilidades y conocimientos logrados en discusión y reflexión con otros trabajadores, visualizando el trabajo colectivo para tomar decisiones, resolver problemas y tomar riesgos, al identificar problemas y oportunidades tomando iniciativa para resolverlos.

Un cuadro comprometido, es ético y responsable al asumir su papel en el trabajo y en la vida, debe ser persistente, dispuesto a trabajar duro para alcanzar las metas, superando los obstáculos y adversidades con claridad y resiliencia.

Entonces, un cuadro debe responder a su tiempo y necesidades históricas, es todo un proceso de acumulación de adquisición y desprendimientos de conocimientos, de prácticas y discursos que se ha sacudido todo lo viejo inservible para enfrentar el actual momento de lucha de clases invisibilizada; pero latente en el tiempo.