Economistas sugieren eliminar las AFP para mejorar pensiones

MirnaJiménez

@DiarioCoLatino

La eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) representa una de las opciones claves para cerrar la crisis de las pensiones, y que sea el Estado el que asuma la responsabilidad pues ya no habría lucro.

El economista Cesar Villalona dijo que una de las propuestas es eliminar las AFP para quitar el lucro que es lo que más afecta a los trabajadores, quienes son los que ponen el dinero, pero reciben la menor parte y las administradoras se quedan con el más alto porcentaje; esto no puede ser así, objetó el profesional.

“Pensión digna no hay, ampliación de la cobertura no hay; la rentabilidad bajó. Aquí se requiere de un sistema público de pensión sin lucro, que mejore la pensión de la gente”, señaló el economista tras aclarar que mientras exista este sistema privado no hay solución a la bajas pensiones.

Con el actual modelo, añadió Villalona, los trabajadores están condenados a una pensión que apenas supera la mínima porque es un sistema “basado en el lucro”.

Reiteró que es un sistema que quien lo administra obtiene altas ganancias. Recordó que ya existen ocho reformas al modelo del SAP que no han solucionado el problema.

Recordó que el antiguo modelo solidario de pensiones, que poderosos grupos de interés lo mostraron como quebrado para privatizar(en 1996), incluso, daba mejores pensiones, y aún cuando los salarios siempre eran bajos, la gente cotizaba menos y tenía pensión vitalicia, “lo único que se tenía que hacer es frenar la corrupción”, sostuvo Villalona en entrevista con canal 33.

Cecilia Suárez, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, llamó a los diputados a resolver de manera urgente el problema de las pensiones bajas, que es una bomba social, y en su opinión no importa quién de las pensiones, lo importante es que sean mejoradas y que la gente pueda vivir con estas.

Suárez dijo que hay 14 propuestas en el seno de la Asamblea Legislativa, y que todas son buenas, pero lo que se necesita es que al menos se busquen soluciones para que sean pensiones dignas, de allí que se queden las AFP o no, para ellos no es un punto impresindible, pero si se pueden quitar, hay que hacerlo.

“Lo que estamos proponiendo es bajar el 0.5% de la comisión por administración llevarla a 1.4%”, explicó Suárez, quien asegura que son de las pocas organizaciones que tienen bajo la propuesta estudio actuarial, y esto ya fue revisado y para ellos bajaría la rentabilidad y subiría la pensión.

Francisco Lazo, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), dijo que el Sistema de Ahorro de Pensiones está totalmente quebrado y que cualquier reforma sobre la base de este modelo sólo agravará el problema de la gente. “Es un sistema nefasto para los trabajadores”, afirmó.

Lazo dijo que sólo en comisiones, las AFP han obtenido hasta 2018 más de $1,800 millones en comisiones, un monto mayor a lo que han ganado los trabajadores como fruto de sus cotizaciones . “Salen más caras las hojas que los tamales”, ilustró el economista.

“Están ganando entre 25 a 26 millones anuales, pero los trabajadores han salido tremendamente perjudicados, el Gobierno ha salido perjudicado; año con año tiene que estar destinando fuertes recursos del presupuesto para garantizar esto. Cuando uno revisa uno dice: metieron las patas”, recalcó Lazo.