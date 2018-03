Economía salvadoreña entre el crecimiento y la distribución de la riqueza

Compartir ! tweet





“Más allá del debate público, parece que ni los sectores académicos, ni las direcciones políticas están entrando a profundidad al diagnóstico, y dar respuesta a un país que tiene su modelo económico sumamente agotado”, dijo el economista Héctor Dada Hirezi, de la fundación Heinrich Böll Stiftung, en la presentación del documento “¿Cómo salir del bajo crecimiento?”.

“Comenzamos en una forma conjunta a reflexionar sobre el debate de problemas de país, el año pasado fueron las pensiones, el crecimiento y el presupuesto, donde escuchamos una enorme debilidad de propuestas, hubo denuncias pero sin un verdadero diagnóstico y afirmación de soluciones, que más bien, eran metas y no explicaron cómo llegar a ellas.

Y fue así que en la búsqueda de coincidencias, ideas o propuestas, en el tema económico, fue retomado por la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) con el auspicio de la fundación Heinrich Böll Stiftung, a fin de generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias y encontrar, en común acuerdo, soluciones.

“Decidimos reunir a profesionales de las ciencias sociales, la mayoría economistas, y se logró formar grupos de 40 a 50 profesionales. Y decidimos invitar a unos distinguidos panelistas, así como a la Secretaría Técnica de la Presidencia y el tanque de pensamiento de la empresa privada FUSADES”, explicó Dada Hirezi.

El doctor en economía es contundente desechando mitos de la administración de la derecha en el Ejecutivo y como fuerza económica, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, donde se prometió una reforma económica, que, consideró, fue “dolorosa” para la población, con la promesa de un futuro más promisorio.

“Ninguna de sus metas fue lograda. Dijeron que este país iba a ser una potencia exportadora y somos más importadores. Nos dijeron que íbamos a tener una economía dinámica para adsorber la mano de obra en el sector agrícola e industria y no sucedió, es más, ahora la exportamos. Y nos dijeron que nos íbamos a convertir en un centro financiero y no lo somos, no fue así, y todo lo contrario aumentó la desigualdad”, argumentó.

En cuanto a la izquierda en el gobierno y como partido político, Dada Hirezi consideró que lamentablemente no hicieron las transformaciones de la estrategia económica que se requerían. Aunque, consideró que en buena medida fue porque no tuvieron la posibilidad política de realizarlas, “porque toda decisión económica es política”.

Sobre las propuestas de los presidenciables para las próximas elecciones de 2019, el economista afirmó, “hasta ahora, en las intervenciones de quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia no han dado soluciones” y agregó, que todos hablan de mayor inversión, de crecimiento económico, sin saber el camino más apropiado.

“Comparto que el país debe tener más inversión pero no la hay, esto no es un problema de confianza a este gobierno (FMLN) porque también hubo poca inversión cuando los empresarios gobernaron el país. No olvidemos a Tony Saca que fue presidente de la ANEP antes de ser presidente. Recordemos a Alfredo Cristiani, Calderón Sol y Francisco Flores, gobernaron y eran empresarios todos ellos y había una baja inversión, entonces no se tenían confianza a sí mismos, salir del bajo crecimiento es difícil”, señaló.

Para Dada Hirezi, este primer ejercicio de debate y propuestas, para buscar soluciones colectivas sobre el crecimiento económico no tienen una respuesta de solución inmediata, pero consideró que el camino es este, el consenso, el debate y una sola visión de país.

“Hubo aportes, es innegable, pero fue insuficiente. Entonces tenemos que profundizar en el diagnóstico y profundizar en cómo lograr crecer más dinámicamente y sobre todo, cómo lograr distribuir la riqueza, eso es un reto para esta economía”, indicó.

Mientras, Francisco Díaz, coordinador del Proyecto Siempre Demócratas, de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencia Sociales, habló de la diferencia entre crecimiento económico, que es la mayor producción de la riqueza y ganancias, frente al desarrollo social, donde ese producto del crecimiento se distribuye entre los distintos sectores de la sociedad.

“Tenemos que profundizar en estos temas y lo haremos a lo largo del año, con temas diferentes como la situación del agro salvadoreño, la representatividad política y en las instituciones, si tienen capacidad de dar una respuesta global de país. Este foro es un punto de partida”, puntualizó.