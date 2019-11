Economía niega que recorte presupuestario afectaría los subsidios

Mirna Jiménez

@Diario Co Latino

La Ministra de Economía, María Luisa Hayem, aseguró hoy que el recorte en el presupuesto de aproximadamente$9 millones para el 2020 no afectará ningún subsidio. En junio, la funcionaria anunció que habrían algunos cambios en la focalización de este beneficio en la energía eléctrica y al gas licuado. «Esta reorientación de fondos no tendrá ningún impacto, no hay esfuerzos de refocalización de subsidios. Sabemos lo importante que esto es para las familias y no habrá ninguna afectación en esta reorientación de fondos», afirmó la ministra en la entrevista «Hechos de canal 12».

El subsidio lo reciben 1 millón 200 mil familias en el tambo de gas de 25 libras y la cartera aporta la mitad del costo. Hayen dijo que han empezado a trabajar en los temas de mayores inversione, tratados comerciales y se espera que este año el país crezca en 2.3%.

