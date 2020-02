¡Domingo de clásico!

Diego Guzmán @Diegoolguzman El clásico nacional, entre Águila y FAS, acapara el foco de atención de la cuarta jornada del torneo Clausura 2020, en la cual el Vencedor intentará mantener el liderato. Migueleños y santanecos protagonizarán mañana en el estadio “Juan Francisco Barraza” la edición 246 de uno de los partidos más icónicos del balompié salvadoreño. Al duelo, Águila llega de capa caída, pues no alza vuelo al ubicarse en la última posición del certamen sin saborear todavía el triunfo. FAS, en cambio, goza de mejor situación, ya que hasta la fecha anterior estuvo en la cima del Clausura 2020. Por ello, los migueleños tratarán de vencer a los santanecos para conseguir su primer triunfo que les permita salir del fondo de la tabla. No obstante, los tigrillos quieren el gane para volver a comandar el torneo y, de paso, derrotar a su rival histórico. El clásico nacional -edición 246- se jugará a las 3:15 p.m., en el estadio bautizado con el nombre del “Cariota Barraza”. A la misma hora, Alianza regresará a jugar como local en el estadio Cuscatlán, donde enfrentará a Independiente, equipo comprometido en la lucha por el no descenso. Los albos, que vienen de caer ante Chalatenango, intentarán superar a los vicentinos, para así darle una alegría a su afición. Los “fantasmas del Jíboa”, por su parte, van por al menos un punto ante el vigente monarca del balompié salvadoreño. Luego, a las 3:30 p.m., el Vencedor se verá la cara con Municipal Limeño en el estadio “Sergio Torres Rivera”, de Usulután. Los “tabudos” necesitan el triunfo para mantener el liderato en solitario, mientras que los santarroseños quieren el gane para seguir escalando en la tabla. Antes, a las 3:00 p.m., 11 Deportivo tendrá la visita de Santa Tecla en el estadio “Arturo Simeón Magaña”, de Ahuachapán. El “tanque fronterizo” tratará de mantener el buen paso en el certamen, pero los tecleños querrán aguarle la fiesta a los ahuachapanecos. El telón de la cuarta jornada, no obstante, se abre hoy con los partidos: Jocoro-Chalatenango y Metapán-Sonsonate. Los “fogoneros” reciben a los chalatecos en partido programado a las 3:15 p.m., en el estadio “Ramón Flores Berríos”. En tanto, metapanecos y sonsonatecos se verán la cara a las 7:15 p.m., en el estadio “Jorge Suárez Landaverde”.