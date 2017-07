Djokovic completa el cuadro de cuartos de final

Londres/dpa

El serbio Novak Djokovic completó el cuadro de cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon al vencer sin sobresaltos al francés Adrian Mannarino en el partido que había sido postergado el lunes.

Djokovic, segundo preclasificado en la hierba londinense, necesitó dos horas y 13 minutos y tres match points para derrotar por 6-2, 7-6 (7-5) y 6-4 a su rival en la cancha central e instalarse así entre los ocho mejores del torneo.

“No he cedido un set en un evento sobre hierba entre Eastbourne y Wimbledon, y me he encontrado muy bien hasta el momento. Es uno de mis torneos favoritos y espero llegar lo más lejos posible. Estoy muy motivado”, expresó el serbio, que llegó a la temporada de césped con más dudas que certezas, con apenas un título en el año, pero a partir de Eastbourne parece ir en alza en busca de su mejor nivel.

Su próximo rival será el checo Tomas Berdych, que el lunes venció al austríaco Dominic Thiem y que apenas le pudo ganar al serbio dos de los 27 partidos que jugaron.

A pesar de esa estadística, Djokovic no se fía del checo, que sabe lo que es ganarle en el All England en 2010. “Ese año me ganó en las semifinales. Es una de sus superficies favoritas porque su juego plano se adapta a la perfección. Tiene un buen saque, una buena derecha y ha sido un top ten”, explicó el segundo favorito, que no pierde ante Berdych desde Roma en 2013.

El serbio, tres veces campeón de Wimbledon, dominó el partido ante Mannarino sin mayores inconvenientes, salvo por un lapso del segundo set, cuando dejó escapar una ventaja de 4-1 y se vio obligado a llegar al desempate para quedarse con el parcial.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el balcánico, que debió pedir atención médica por una molestia en el hombro en el tercer set y mostró signos de dolor cuando sacaba. Incluso cometió una doble falta en su primer match point.

A pesar de ello, Djokovic minimizó la situación.

“Ya veremos. Es algo con lo que llevo lidiando en el último tiempo pero de momento me permite seguir jugando y ganando partidos y eso es lo más importante. Estoy manejando bien la situación”, explicó el ex número uno tras el partido.