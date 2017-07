El ministro de Obras Públicas Gerson Martínez señala que en el partido ARENA no existe la democracia interna, ya que no dejan votar a sus diputados por decisión de la dirigencia. Foto Diario Co Latino/Noticiero Hechos.

“Si ARENA tuviera un mínimo de democracia debería dejar votar a sus diputados”: Gerson Matínez Compartir ! tweet



Compartir: 0 0 William Siliézar

@DiarioCoLatino “Si ARENA tuviera un mínimo de democracia patriótica, debería dejar votar a sus diputados por consciencia, no porque los tengan secuestrados por una decisión de la dirección”, fueron las palabras de Gerson Martínez, Ministro de Obras Públicas, ante la no aprobación en el Legislativo del préstamo de $110 millones de dólares para mejorar el tramo del Corredor Pacífico Mesoamericano. Martínez indicó en la entrevista matutina de Canal 12 que la aprobación de este préstamo beneficiaría a 36 municipios y a más de 613 mil personas. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguró la semana pasada que, de no aprobarse el préstamo, se afectaría a las medianas y pequeñas empresas de la zona costera del país, así como la conectividad vial y el desarrollo turístico de la región. El plazo de rectificación vence este 15 de julio. El ministro de Obras Públicas aseguró que la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa se han mostrado a favor de la aprobación, pero siempre hay inconsistencias con algunos partidos. Citó de ejemplo al partido ARENA, cuyos diputados se han acercado directamente para mostrar su apoyo, pero dejó entre ver que la dirección del tricolor no les permiten alzar la mano al momento de votar por los programas sociales de país. “El objetivo de ellos es asfixiar al gobierno, asfixiar a los programas sociales, y de esta manera hacer quedar mal al Ministerio de Obras Públicas y especialmente al gobierno del presidente Sánchez Cerén”, aseguró. Además, responsabilizó a los grupos opositores de estos programas sociales de hacer una campaña sucia en su contra en la que, incluso, lo involucran en actos de corrupción. Ante esto, Martínez acudió la semana pasada a la Fiscalía General de la República para pedir una investigación por la falsificación de documentos en los que se habla de cobro por sobresueldos y la construcción de una mansión que supuestamente es de su propiedad, así como de actos de corrupción en la construcción del Puente El Progreso en Chalatenango. El ministro Martínez aseguró que los señalamientos en los documentos falsos tiene que ver, en parte, con su participación en el proceso judicial del caso del Boulevard Diego de Holguín, cuya construcción terminó con la llegada del gobierno del FMLN. “Es una campaña defensiva de ciertos grupos asociados a los carteles de la corrupción, lo que sucede es que ellos saben que para el mes de agosto su servidor ha sido citado al Juzgado de Sentencia para presentar testimonios como representante de la institución defraudada en el caso Diego de Holguín”, explicó, Martínez. La fortuna que está en juego en este caso, que es de $73 millones de dólares, es el motivo que tiene molestos a estos grupos políticos opositores, dijo el ministro. Martínez también señaló que estos grupos se auxilian de otras persona para llevar a cabo la compaña de difamación en su contra. “Ellos lanzaron una campaña que los mismo autores no se atreven a hacer de forma directa, usan testaferros. Yo di mi cara, yo fui a la Fiscalía a denunciarlos a ellos, pero ellos no dan la cara, usan testaferros, usan troles y eso dice mucho de la mala calidad de estos grupos políticos”, declaró. Además, manifestó que “los carteles de la corrupción se caracterizan por su cobardía política, todo lo hacen en la oscuridad, así son ellos, así es el viejo régimen”. La construcción del puente El Progreso, sobre el Río Lempa en Chalatenango y que será inaugurado el próximo 25 de julio, es otro de los puntos de los que se han valido según él, para asociarlo con la corrupción política que en los últimos años ha existido en el país. Además, consideró que la buena calificación que el MOP ha recibido en los últimos años y de la posibilidad de una candidatura por la presidencia bajo la bandera del FMLN, podrían ser también motivos para este tipo de acciones, aunque aseguró que de ser así, no es momento para hacerlo porque todavía no empieza la campaña para las presidenciales. Sin embargo, Martínez no afirmó ni negó si considera la postulación para tomar las riendas del país en las elecciones del 2019, pero sí consideró que es un compromiso para servir a las mayorías y que se debe tener un pensamiento crítico e independencia de las “roscas de poder”. Compártelo: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Me gusta: Me gusta Cargando... Compartir ! tweet