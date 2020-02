Disminuye actividad sísmica en San Salvador

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó una disminución del enjambre sísmico localizado en la zona norponiente del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), en el departamento de San Salvador.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador registró un total de 67 sismos entre las 2:34 a.m. del día 31 de enero y las 9:00 a.m. del 4 de febrero de 2020. En las últimas 24 horas, solamente dos sismos se registraron en la zona, los cuales no fueron percibidos por la población, observándose una disminución de dicha actividad.

El MARN indicó que de los sismos registrados solamente ocho fueron percibidos por la población, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona.