Diputados autorizan a embajador Kennedy Obed Reyes recibir la Medalla

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de autorizar al embajador de Austria y embajador adjunto ante la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Kennedy Obed Reyes Lazo, aceptar la Medalla de la Junta Interamericana de Defensa, otorgada por la OEA.

Fue la ministra de relaciones exteriores, Alexandra Hill Tinoco, quien envió la propuesta a la Asamblea, la cual en la instancia legislativa fue leída por el diputado de Nuevas Ideas Raúl Chamagua. La diputada Ana Figueroa señaló que es facultad de la Asamblea autorizar que cualquier salvadoreño reciba una condecoración de un Gobierno extranjero.

La condecoración es “la medalla de la Junta Interamericana de Defensa”. Figueroa señaló que el órgano en cuestión “es un órgano de asesoramiento técnico de la OEA, es decir, promueve la interacción y cooperación entre civiles y militares de alto grado de los Estados miembros, de esta institución, en cuestiones relacionadas a asuntos militares o asuntos de defensa, también, busca promover la interacción y cooperación con otras organizaciones regionales y mundiales que trabajan con los mismos temas”, leyó.

Figueroa sostuvo que Kennedy Obed Reyes es embajador adjunto de la OEA, es diplomático de carrera y que tiene conocimientos de diversos temas, entre ellos políticos, diplomáticos y derechos al mar.

Evelyn Merlos, diputada de Nuevas ideas informó que la condecoración se entrega a oficiales que han servido en la junta Interamericana de Defensa o en el Colegio Interamericana de Defensa. Así como también a quienes hayan contribuido a la integración o fortalecimiento de la defensa continental por el desempeño destacado en misiones.

El dictamen fue aprobado por unanimidad y se aprobará el miércoles en la sesión plenaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...