San Francisco Angulo y pide a CSJ, en un amparo, suspender construcción de relleno sanitario

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La comunidad San Francisco Angulo y miembros de organizaciones sociales presentaron una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para suspender la construcción del relleno sanitario en la comunidad debido a la vulneración de derechos humanos y medioambientales.

Quienes entraron a la Sala fueron Fran Omar y Félix Laínez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y presidente comunal, respectivamente. En la demanda de amparo se describen una serie de hechos que violentan los derechos fundamentales de los habitantes de San Francisco Angulo.

Fran Omar recordó que en 2018, hubo una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) donde dio medidas cautelares a fin de suspender la construcción del relleno sanitario. “Una serie de acciones que desarrolló la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, investigaciones en donde determinaba que el espacio no era adecuado para la construcción de un relleno sanitario como se ha venido planteando”.

“Nosotros damos por hecho a partir de esa resolución y de todos esos procesos que se desarrollaron en el 2018 que el proceso ya está agotado y a partir de ese agotamiento en las distintas instancias recurrimos a la Sala de lo Constitucional para presentar esta demanda de amparo”, comentó Omar.

A pesar de que la comunidad ha desarrollado una serie de acciones legales y de denuncia sobre la construcción del relleno sanitario en San Francisco Angulo y que la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha instalado una mesa de negociación, las obras han continuado.

“Es decir, la empresa no se ha detenido a pesar de que nosotros estamos invocando la ley, invocando la Constitución misma para el respeto de nuestros derechos, de los derechos de la gente de la comunidad de San Francisco Angulo”, sintetizó Fran Omar en conferencia de prensa.

La empresa CYEEMSAL y la Asociación de Municipios Los Nonualcos han continuado con las obras, incluso, ha generado amenazas e intimidaciones contra la gente de la comunidad. Este fin de semana fueron colocados carteles en una máquina que está estacionada en la comunidad en donde se amenazaba a las personas que, si no estaban de acuerdo con la construcción del basurero, podrían ser detenidos.

“Nos llegaron a colocar un cartel el cual, se amenaza de 10, 15 y hasta 30 años de cárcel, a raíz de la manifestación de esta índole, de denunciar”, comentó Félix Laínez, presidente comunal.

Laínez señaló que realizan este tipo de acción legal porque “nos obliga el sentir que nos están despojando de nuestra tierra, nos están contaminando todos los ríos, nos están deforestando el área donde se pretende construir el basurero, un área que nosotros por décadas la hemos venido cuidando como comunidad, ya sabemos que es tierra nuestra”.

Laínez sostuvo que esa zona donde se pretende construir el relleno sanitario “no es adecuada, es una tierra esponjosa, estamos en la parte alta, es las faldas del volcán por decirlo así, de donde inician los ríos”.

De hecho, explicó que el río Salamar “es el único que nos queda un pedacito” y con el cual, se les puede ayudar en el futuro, ya que los demás ríos “ya están contaminados”.

“Nosotros realmente no tenemos agua para los cultivos que en esta época nosotros cultivábamos hortalizas y todas cosas, pero ahorita ya no tenemos agua para cultivos, ni para los animales, ni para nada”, lamentó Laínez.

La preocupación de ellos “es el daño severo y también aparte de las amenazas; nosotros estamos luchando por vivir, no por morir; pero en estos casos se ve claramente que hay una intención de reprimirnos. Los militares están permanentemente allí, por el momento no ha habido problemas graves, pero sí creemos que en un futuro esto se va agravando”, puntualizó Félix Laínez.

René Alfaro, habitante de la comunidad San Francisco Angulo, enfatizó que se opone a la construcción del relleno sanitario “por el derecho a la vida, a la salud, a vivir en un medio ambiente sano”. “Que nuestros niños crezcan en un ambiente sano para nosotros es la prioridad, porque sabemos que este relleno sanitario que pretenden construir va a ser para toda la vida, desde ya nuestros niños van a comenzar a vivir en un ambiente que no va a ser apto”.

“Nos oponemos a la construcción de este relleno sanitario dentro de nuestra comunidad, sabemos que hay lugares donde no puede haber tantas afectaciones o lugares más propicios para hacer estas construcciones, y por ende, nosotros les pedimos a las empresas que busquen lugares idóneos para la construcción de este relleno sanitario”, finalizó René Alfaro.

María Inés Dávila Medina, representante del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico y parte del BRP, expuso la información que han investigado sobre los problemas que generaría el relleno sanitario. Señaló que el sitio está ubicado dentro de una región hidrográfica: “Jiboa Estero de Jaltepeque”, y esto indica que este lugar “tiene una importancia hídrica para la región”.

También, señaló que el sitio se ubica dentro de un acuífero poroso, “esto quiere decir que es muy importante que se mantenga como sitio de infiltración de agua”. De hecho, explicó que algunos estudios expresan que llega a infiltrarse entre 200 y 400 metros cúbicos. “Si estos acuíferos se llegan a contaminar, todas estas familias van a resultar con afectaciones a la salud”.

El agua superficial está en una situación “muy delicada”, ya que hay una quebrada en las cercanías del sitio que podría verse afectada, sobre todo en época de lluvias. “Recordemos que nuestro país tiene una época de lluvias en la cual hay ocasiones en las que incluso llueve más de lo normal y esta agua de forma superficial, es trasladada a través de quebradas, en este caso la quebrada seca que se encuentra en las cercanías que nutre el río Salamar que a su vez desemboca en el río El Amate o San Antonio y este río desemboca en el río El Guayabo. La cuenca del río El Guayabo es parte de un sitio de importancia internacional, un sitio Ramsar”.

La comunidad pudo presentar la demanda de amparo y espera que la Sala de lo Constitucional ordene medidas cautelares para suspender la construcción del relleno sanitario.

