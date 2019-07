Diputado Ruiz cuestiona manejo mediático de medidas de seguridad 

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El diputado del FMLN integrante de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa, Carlos Ruiz, cuestionó el manejo mediático que el nuevo gobierno está haciendo sobre el combate a la delincuencia.

Ruiz dijo que el presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad están vendiendo como algo nuevo, medidas como el bloqueo de la señal telefónica dentro de los penales, el despliegue policial o acciones preventivas en los territorios.

«¿Voy a decir que por eso es malo lo que están haciendo?, no es malo, pero no es novedoso. No estamos en contra, si no, no tuviera nuestros votos en contra en la Asamblea Legislativa», afirmó.

El gobierno anunció el bloqueo de señales en todos los centros penales, el despliegue territorial de policías en varios municipios con alta presencia de pandillas y el traslado permanente de reos.

«No es cierto que lo de las señales (telefónicas) no se estaba ejecutando, hasta hubo una protesta pública porque en los alrededores del penal se quedaban sin señal, todo eso se tuvo que modificar. ¿Y es cierto o no que se ha golpeado las finanzas de las pandillas con la operación Jaque…?», dijo el diputado en entrevista con canal 21.

El diputado del PCN, Antonio Almendáriz, presidente de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa, también afirmó que los diputados constataron personalmente, en el anterior gobierno, el bloqueo total de las señales en los penales.