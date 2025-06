“Dios y la verdad están conmigo”, Ruth López a su llegada al Juzgado 12°de Paz

Samuel Amaya

“Dios y la verdad están conmigo”, dijo la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, a su llegada al Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, mientras sostenía una biblia en sus manos. En esa sede judicial, enfrenta la audiencia inicial por un supuesto delito infundado por la FGR.

López llegó vestida de blanco, como cualquier reo, e informó que no llegaba a la sede judicial porque las autoridades querían que se cambiará de ropa. “No me traían porque no me cambiaba de ropa, querían que viniera con traje”, dijo López. Uno de los abogados defensores de Ruth López, Pedro Cruz, dijo previo al desarrollo de la audiencia que la Fiscalía General de la República pidió la reserva total del caso «por miedo”.

«¿A qué le temen?, ¿a haber hecho una acusación infundada?, ¿a haber hecho un requerimiento infundado?, ¿le temen a lo que la imputada ha venido trabajando y diciendo en su quehacer profesional?, ¿le temen a la defensa? por la superioridad evidente en materia técnica, ética y jurídica para estos casos», comentó Pedro Cruz, abogado de López en declaraciones a los medios de comunicación.

Versiones de los medios de comunicación que siguen este caso con fuentes cercanas a López, difundieron que la abogada ahora es señalada de enriquecimiento ilícito y no de peculado, como se informó desde su captura. “No me van a callar”, “un juicio público quiero”, “que me concedan un juicio público, la gente merece saber” fueron las palabras que alzó la defensora de derechos humanos a su llegada a sede judicial.

