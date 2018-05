Día de la Madre y demás seres responsables:

Compartir ! tweet





Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Igualmente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria cuando la adquirieron de los griegos.

Por otra parte, los festejos se extendieron hasta Inglaterra donde estas fiestas habrían sido destinadas para idolatrar a la madre de Cristo, la Virgen María, esta fiesta fue antecesora de los festejos modernos, ya muy parecida a la actual.

A partir de esa fecha los claveles y rosas rojas se han considerado como símbolos de las madres con vida, y cuando estas flores son blancas significa que las madres ya han partido con el Creador.

Fue a partir de 1911 que países como México, Canadá, China, Japón, Sudamérica y África adoptaron la celebración para festejarla en sus territorios. La historia nos dice que en diciembre de 1912 se instituyó la Asociación del Día Internacional de la Madre con la principal finalidad de promover que sea reconocido internacionalmente el Día de las Madres.

El periodista Rafael Alducín del periódico Excélsior de México llevó a cabo una convocatoria el día 13 de abril de 1922 teniendo como meta institucionalizar el Día de la Madre. Como resultado de esa convocatoria, el 10 de mayo de 1922 se celebró por primera vez en México el Día de la Madre. En la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal se ha levantado un monumento a la Madre.

Es importante saber que un periodista se pronunciara por una causa tan sentida y delicada como el de ofrecer un estímulo al sacrificio de una madre, siempre repetimos el Día de la Madre debería ser todos los días en efecto, pero cuando pensamos que raras fechas festivas han sido ofrecidas por un mandatario. Al contrario, siempre se ha librado una lucha, eso hay que celebrar y dar gracias a esos seres que pensaron más allá de sí mismos. Hoy día la mayor preocupación de muchas personas es porque no saben qué regalarle a la madre. Pero la madre no se preocupa pensando qué le van a regalar los hijos, porque para una madre los hijos son su regalo más preciado, porque la madre es incondicional, por ello, hoy 10 de mayo que es tu Día, llegamos hasta ti madrecita donde estés; ausente o presente, en el cielo o en la tierra, madre serás siempre porque tu sacrificio lo has hecho con amor, Que el Ser Supremo les dé larga vida para venerarles siempre.

Y las que ya están fuera de este laberinto, hasta donde estén, va nuestro abrazo.

¡Feliz sea para ti este Día Madre!

Unidos en la diversidad

Por el Pc-surv

Lucy Ortiz