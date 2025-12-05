Deuda de pensiones sigue aumentando

Compartir

César Villalona

4 de diciembre de 2025

En el mes de octubre el Estado tomó prestados $45 millones del fondo de pensiones que administran las AFP. La deuda acumulada con dicho fondo, que estaba en $5,071 millones cuando Bukele llegó al gobierno en junio de 2019, hoy está en $11,116 millones.

Entre enero y octubre de este año, el Estado tomó del fondo de pensiones $590 millones. Al cerrar 2025 habrá tomado casi $700 millones, o sea, el doble de lo que necesita para pagar las pensiones del antiguo sistema público y cubrir otros compromisos previsionales. ¿Qué hace con el resto del dinero?

Al tiempo que aumenta la deuda pública, la ley de pensiones aprobada en 2022 elevó la ganancia de las AFP, de $17 millones ese año a $33 millones en 2023 y $36 millones en 2024. Entre enero y septiembre de 2025 las AFP se ganaron $34 millones, o sea, que cerrarán el año con utilidades de $40 millones.

El Gobierno acordó con el FMI reformar el sistema de pensiones en febrero de 2026. Pero la nueva reforma no afectará la ganancia de las AFP, sino las condiciones de jubilación de quienes cotizan. Ya veremos.

