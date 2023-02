“Desde pequeño soñaba con interpretar a un personaje”: Obed Velásquez

Rebeca Henríquez

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

“Inolvidable” es la palabra que utiliza Obed Ariel Ruano Velásquez, de 21 años, para describir su experiencia en la grabación de “Luciérnagas en El Mozote”, una película dirigida por el cineasta salvadoreño, Ernesto Melara, que trata sobre los acontecimientos ocurridos en 1981, cuando fuerzas militares masacraron a campesinos de El Mozote.

La película fue filmada en 25 días, de noviembre y diciembre de 2022, en diferentes puntos del país; en dichas grabaciones participaron decenas de salvadoreños, uno de ellos es Obed Velásquez, un joven de Tonacatepeque, San Salvador, que platicó con Diario Co Latino sobre su paso en el rodaje. Es de aclarar que no se cuenta como tal, partes de la película o de lleno su personaje, ya que por políticas no se puede revelar hasta después que salga al público.

Velásquez estudia ingeniería industrial en la Universidad de El Salvador (UES), actualmente cursa su cuarto año; paralelamente estudia actuación en “SAS El Salvador”, una escuela de cine que propone a actores para películas locales e internacionales. Para conocer más de este “orgullo de Tonaca”, como le dicen sus habitantes, se trabajó una entrevista de semblanza-informativa:

– ¿Por qué ingeniería industrial?

Siento que desde pequeño me han gustado las matemáticas y conocer acerca de las físicas; siempre ha sido algo que me llamó la atención.

– ¿Cómo te caracterizas?

Una persona muy organizada, polivalente, con objetivos claros, proactivo, capaz de trabajar bajo presión.

– ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la actuación?

Fue a la edad de 12 años, donde yo empezaba a ver películas continuamente.; Me llamó la atención cómo los personajes interpretan sus papeles, eso despertó la curiosidad de investigar qué hay detrás de ese personaje.

– ¿Cuáles fueron esas películas?

La saga de “El Señor de los Anillos” y también las de “Harry Potter”; así de ciencia ficción; esas fueron las que me impactaron más y conocer más acerca de los personajes, cómo se preparan.

– ¿Qué significa la actuación para ti?

Es como un arte; es dar vida a un personaje, un personaje que está en un libreto sin vida, además de conocer diversas técnicas para controlar ese personaje, como movimientos, gestos e incluso la voz; es de saber muchas cosas para dar vida a un personaje.

– ¿Cómo llegaste al reparto de Luciérnagas en El Mozote?

Llegué a través de un casting que realizó una página de Instagram llamada “SivarCasting”, donde envié mi foto con mis perfiles; ellos miraban que si cumplía con los requisitos para la película, se lo proponían al director (de la película) Ernesto Melara, él era quien daba la última palabra si aceptaba o no; gracias a Dios, cumplí con los requisitos y quedé seleccionado para un personaje.

– ¿Cuándo sucede esto? -Esto sucedió en septiembre del año pasado.

– ¿Como salvadoreño, qué sientes al saber que estarás en la pantalla grande?

Fue una gran oportunidad como salvadoreño para mostrar el talento que se tiene (…) es una gran emoción que a veces uno, desde pequeño tiene esa idea de que cómo será posible que uno estuviese allí (en la pantalla grande), pero estar dentro, se siente otro ambiente, esa emoción de que ya quiere verse uno en la película.

Era un sueño que tenía, desde pequeño soñaba con interpretar un personaje, y gracias a Dios se dio la oportunidad.

– ¿Antes de llegar a la grabación de la película, conocías la historia de El Mozote?

Sí, había leído el libro “Luciérnagas en El Mozote” y pues lo que tratamos de representar en la película son esos acontecimientos reales que se dieron en diciembre de 1981, cuando el ejército (salvadoreño) atacó a campesinos en El Mozote, en su mayoría menores de edad.

– ¿Qué importancia tiene esa historia para las juventudes?

Es importante que los jóvenes conozcan la historia de El Salvador, pues es algo que nos ayuda a no cometer esos errores del pasado, porque el estudio de la historia nos permite aprender del pasado y apreciar lo que está hoy en día y lo que vendrá en el futuro; porque así se evita repetir esas malas decisiones que hubo.

– ¿Sobre los tiempos de la película qué nos podrías mencionar?

A Ernesto Melara le tomó 16 años producir la película y se grabó en 25 días con jornadas de 18 horas al día, ya que el equipo era rentado y cada cámara rondaba el medio millón de dólares.