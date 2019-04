Habilitan paso por la carretera de Los Chorros de forma restringida

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

En horas de la madrugada de este viernes, un derrumbe de piedras de gran tamaño a la altura del kilometro 18 de la carretera Los Chorros, en las proximidades de la zona conocida como La Pedrera, bloqueó el paso en dos carriles de dicha arteria. Sin embargo, en horas de la noche fue habilitada en dos horarios. En sentido único hasta las nueve de la noche y doble sentido hasta las 5:00 am de hoy.

Si bien en el hecho no se reportaron víctimas ni daños materiales, el deslizamiento de rocas obligó a las autoridades que se abocaron a la zona a cerrar otras arterias, para evitar que los conductores que transiten por esa zona busquen vías alternas como el desvío de Opico para llegar a sus destinos.

La División de Tránsito de la PNC, cerró el paso tanto en la salida de Santa Tecla como en Lourdes, El Poliedro, para evitar el paso y orientar a los conductores. Esta acción provocó un fuerte congestionamiento vehicular, lo cual afecta a miles de personas que se dirigen a sus lugares de trabajo desde la zona occidental a San Salvador y viceversa, quienes en muchos casos decidieron desplazarse a pie hacia su destino.

A la zona del derrumbe se avocó personal del ministerio de Obras Públicas, para desarrollar acciones de retiro de escombros y evaluar los daños para determinar las acciones a seguir y evitar nuevos percances.

“Estamos desalojando 80 metros cúbicos de roca y en paralelo tenemos expertos que están evaluando la situación del talud. Expertos japoneses, apoyan estas acciones. Es importante decir que las obras que hemos ejecutado doscientos metros abajo, respondieron como se esperaba ya que no tenemos derrumbes”, dijo Emilio Ventura, viceministro de Obras Públicas.

Ventura, detalló que luego de finalizar la remoción de escombros y las evaluaciones de los expertos se hará un plan de acción, para manejar el flujo vehicular que permanecerá cerrado todo el día. En la zona también se re alinearán separadores que fueron afectados.

El funcionario destacó que en la zona afectada, podrían llevarse a cabo trabajos similares a los ejecutados 200 metros abajo donde se controlaron los derrumbes.

En horas de la tarde del viernes, la Dirección General de Protección Civil, informó de una habilitación restringida del tránsito vehicular por la carretera Los Chorros, para la noche el viernes, de 7:00 pm a 9:00 pm, se dispuso el paso solo hacia el occidente del país y de 9:00 pm a 5:00 am, en doble sentido.

El tránsito continuará restringido para este sábado, de 5:00 am a 8:00 am, se habilitará el sentido hacia Santa Tecla, posteriormente de 8:00 am a 4:00 pm se podrá transitar en doble sentido y de 4:00 pm a 8:00 pm, se reanudará el sentido único con dirección a occidente.