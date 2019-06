Derechos humanos comprometidos en despidos masivos

Silvia Orellana

“Un gobierno que viola los derechos humanos de los trabajadores, no es democrático”, afirma Elmer Isaac Palma Morales, al exponer su despido, que calificó de arbitrario, por parte de la administración del Presidente de la República, Nayib Bukele.

“Trabajé casi diez años en la SIGET, en los últimos cuatro años en el cargo de jefe de la Unidad de Asesoría de Relaciones Internacionales de la SIGET, hasta el día 4 de junio del presente año, fecha en la cual me intimaron a presentar mi renuncia “voluntaria” e “irrevocable”, a partir del día cinco de junio de 2019.

Me vi obligado a renunciar voluntariamente, para no tener mayor problema y quedarme sin derecho a indemnización, explicó Palma Morales.

Palma Morales, lamentó la falta de ética del nuevo titular de la SIGET, que no le permitió una audiencia solicitada, para establecer su récord de trabajo a lo largo de casi diez años laborales y logros de su unidad en materia de inversión y posicionamiento de la entidad a escala internacional.

“El señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele, anuncia mi despido a través de las redes sociales, enviándole y ordenándole vía twitter al nuevo Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Ernesto Aguilar Flores, quien procediera a despedirme, solo por el simple hecho de ser hermano de Sigfrido Reyes Morales, miembro y dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, expresidente hasta hace once días del Organismo Promotor

de las Inversiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA). Y el señor Superintendente, Manuel Ernesto Aguilar Flores, le responde de inmediato al Presidente Nayib Bukele, también vía twitter, que la orden será cumplida de inmediato.

No tuve la oportunidad de conocer al nuevo Superintendente Manuel Ernesto Aguilar Flores, a pesar de que desde el día lunes 3 de junio le solicité audiencia, lo que considero como una falta de ética y moral como nuevo titular de SIGET, a tener el derecho de audiencia”, dijo.

Palma Morales, explicó que por un lado el Presidente Nayib Bukele, presentó ante la Comunidad Internacional, una nota dirigida a Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como un fiel defensor de los derechos fundamentales de la

justicia, promotor del Estado de Derecho y desarrollo de la democracia representativa, pero en El Salvador, su mandato constitucional como Presidente de la República, está atropellando los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la vida y seguridad social.

“Está declarándole a nosotros las victimas de esta venganza y cacería política la muerte civil, solo por el hecho de ser parientes de líderes políticos del FMLN. Mi pregunta ¿Es El Salvador un Estado de Derecho?, respeta el señor Presidente Nayib Armando Bukele Ortez, los derechos fundamentales de los y las ciudadanos salvadoreños, a quienes juró defender con la mano puesta en la Constitución, el pasado 1 de junio como Presidente constitucional de la República de El Salvador?

Sobre sus competencias profesionales, Palma Morales, describió que fue miembro propietario de Consejos Municipales por el Partido de Izquierda sueco en la ciudad de Östersund, Suecia, integrante de Comisiones Municipales y Regionales de las Provincias de Jämtland y Närke en Suecia, así también, del Foro Internacional de la Izquierda sueca (VIF), delegado internacional a visita de eurodiputados a Palestina.

“Fui el primer candidato de origen salvadoreño a un escaño en el Parlamento Europeo, asesor ad-honorem de visita parlamentaria a Oslo, Noruega. Fui enviado como observador a la reunión de la Internacional Socialista en Ginebra, Suiza. Coordinador Administrativo y político del partido de izquierda sueco en el Parlamento Europeo, con trabajo, principalmente en Bruselas, Bélgica, Estrasburgo, Francia, Estocolmo, Suecia y participé en una gran cantidad de reuniones del grupo de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) y otros países de la Unión Europea, como

Polonia, España. Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Grecia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Austria”, expresó.

Para Palma Morales, es importante que la población se cuestione “¿estamos algunos salvadoreños y salvadoreñas siendo obligados y sin prescripción médica a la famosa medicina amarga, anunciada por el señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortez?, ¿estamos frente a una cacería de brujas moderna a través de redes sociales y de

Twitter?, ¿estamos frente a un macartismo (conjunto de acciones emprendidas contra un grupo de personas por sus ideas políticas y sociales, generalmente progresistas)?, le recomiendo al señor presidente que lea al famoso escritor Arthur Miller y su libro: Las Brujas de Salem. Soy Elmer Isaac Palma Morales, ciudadano salvadoreño

y sueco, con derecho a defender mi honor, mi dignidad y denunciar la ilegalidad de los actos cometidos”, puntualizó.