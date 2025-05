Derechos  fundamentales vulnerados en régimen de excepción

Caso Génesis y Selena

“Este sábado 17 de mayo, Génesis cumple 2 años de haber muerto. Mi hija no lo supo por meses. Ahora ya sabe lo que han hecho (autoridades), creo que ya es mucho tiempo que ella está sufriendo allí dentro. Y no sé tampoco si está viva o muerta porque razón no nos dan, no nos informan nada”, manifestó Reyna Aguilar, abuela de Génesis.

Como madre de Selena y abuela de Genesis, Reyna Aguilar exige la libertad de su hija, al explicar que su otro nieto necesita de los cuidados y el cariño que sólo una madre puede brindar a su hijo, así como su formación personal y familiar.

“Yo esperaba que ella estuviera con el niño libre antes del 10 de mayo, para que le diera un abrazo, ese abrazo de mamá, pero eso no fue posible, pero nunca es tarde para que le den su libertad. Porque ya es mucho tiempo el que ha pasado allí”, agregó.

“La orden de captura era para el compañero de vida, porque golpeaba a Selena y hasta al niño. Había una orden de alejamiento, y cuando vine con ella el 25 abril, al Juzgado, para ver si se presentaba él, nunca lo hizo. Y luego, la policía la captura a ella y no a él ”, lamentó Aguilar.

Marbely Selena Medina fue capturada en su hogar, en Ahuachapán, por la Policía Nacional Civil, el 24 de agosto de 2022, tras indicar que la detención era debido a una “llamada anónima”, no obstante, que sabían que no tenía vínculos con ningún grupo de criminales.

Estando Selena en la Granja Penitenciaria de Izalco, Génesis fue entregada a su abuela el 19 de abril de 2023, debido a una grave neumonía y aunque recibió atención médica en el exterior falleció el 17 de mayo de ese año.

Abogados y familia presentan denuncia contra autoridades

Jayme Magaña, abogada y representante de la familia, informó que la Fiscalía General de la República, sede de Santa Ana, admitió la denuncia e investigará la muerte de Génesis como homicidio culposo, ¿qué significa? causar la muerte de otra persona por negligencia, impericia o imprudencia, que en este caso se vinculan a los funcionarios de gobierno. Magaña espera la condena de los involucrados.

“En la Fiscalía General de la República, ya presentamos la denuncia por incumplimiento de deberes en contra del CONAPINA, el director y alcalde de la Granja Penitenciaria de Izalco, la Policía Nacional Civil, ISDEMU y otras instituciones por la muerte de la bebé Génesis, y por la detención de su madre Selena sin el debido proceso”, explicó.

“También vamos a denunciarlos porque Selena continúa en detención arbitraria, ya casi a tres años, sin existir ningún tipo de prueba que establezca que ella es miembro de pandillas o maras”, alegó.

En cuanto al “Caso de Selena”, agregó la abogada, espera que las autoridades realicen una “verdadera investigación” y lograr su libertad, por la captura arbitraria. Y obtener justicia para su hija Génesis, que representa no sólo una muerte infantil, si no los sufrimientos y vejaciones que enfrenta la niñez en los centros penitenciarios que viven en en condiciones indignas.

La abogada defensora informó que han presentado un escrito ante el Tribunal Primero de Crimen Organizado, solicitando que le informen, como defensa técnica de Selena, cuáles fueron las “verdaderas pruebas e investigaciones” que realizó la Policía Nacional Civil, que permitió a los agentes determinar que ella pertenecía a las maras o pandillas.

“De la misma manera queremos establecer las razones para llevarse a Génesis sin el debido proceso ante el CONAPINA, porque la bebé tenía un grupo familiar que pudo cuidarla afuera del penal. Sin embargo, Génesis quedó en detención con su madre. Y esperamos que esto agilice la libertad de Selena”, reiteró.

Situación de las mujeres en centros penales

Jayme Magaña comentó que presentaron un “aviso” ante la Fiscalía por las mujeres que han denunciado haber sido violadas y que algunas están perdiendo a sus bebés en el Centro penal de Izalco, así como en el Centro Penal de Apanteos, para que la Fiscalía inicie una investigación de oficio.

“Queremos que se investigue a través de Medicina Legal, la situación médica de mujeres si han salido embarazadas, si han perdido productos o fetos y a partir de cuándo. Y que se investigue desde la época en que la mujer fue detenida en los diferentes centros penitenciarios a la fecha”, comentó.

“Porque no es posible que una mujer que tiene más de 3 años de estar detenida, esté dando luz a estas alturas, porque no hay visita de la pareja o conyugal, y los únicos hombres que entran a los centros penitenciarios son los custodios. Tenemos que saber que está sucediendo”, apuntó Magaña.

