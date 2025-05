Denuncian abusos de poder y precarización del trabajo dentro del sistema de salud

Redacción Nacionales

El 1 de mayo cuando se conmemora mundialmente el Día Internacional de los Trabajadores, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISS) denunció la corrupción, el irrespeto a los derechos laborales, abusos de poder y la precarización del trabajo dentro del sistema de salud.

“Está fecha simboliza la lucha histórica por la dignidad, el respeto y los derechos de quienes, con su esfuerzo diario, construyen una sociedad más justa, rechazamos categóricamente toda forma de opacidad en la gestión pública que ponga en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de quienes servimos desde el ISSS”, indicó la gremial de médicos.

La gremial sostuvo que este mensaje no es solo de lucha, sino también un llamado a la esperanza, para que en un futuro el trabajo médico y de salud sea valorado, protegido y fortalecido, en un país donde los derechos no se negocien, se respeten; y el bienestar de la población esté por encima de cualquier interés particular.

“Marchamos con la frente en alto, dignidad y el corazón puesto en El Salvador por un trabajo digno, salud pública de calidad y un país libre de corrupción, hoy más que nunca, rendimos homenaje a nuestros colegas médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo y de apoyo, quienes, a pesar de condiciones adversas, continúan dando lo mejor de sí para garantizar la atención a la población salvadoreña”, recalcó SIMETRISS.

Además, enfatizó que siguen firmes en su labor, pero también en las exigencias de condiciones justas para brindar un servicio de calidad, porque cuidar la salud también es defender la justicia. Este día es también un recordatorio de que no hay desarrollo posible sin justicia laboral.

