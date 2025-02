Denuncia muerte de joven que estuvo preso y liberado con insuficiencia renal

Alma Vilches

La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció la muerte de Yohaldi, un joven albañil que estuvo preso dos años bajo el Régimen de Excepción, pero el 13 de septiembre de 2024 fue liberado con insuficiencia renal, falleció la tarde de este 17 de febrero de 2025.

“Denunciamos con suficiente antelación el estado de salud crítico en el que se encontraba Yohaldi, el gobierno de Nayib Bukele lo mantuvo preso más de dos años, sin ser miembro de pandillas y sin haber cometido ningún delito. El Estado salvadoreño nunca se hizo responsable del daño que le provocaron, nunca le dieron apoyo para que se realizara las diálisis”, señaló el Socorro Jurídico.

Luego de dos años preso, el joven fue entregado a sus familiares bajo medidas alternas a la detención, sin embargo, regresó a su casa prácticamente moribundo, falleció debido a la insuficiencia renal que le provocaron cuando estuvo en detención, ya que cuando fue capturado era una persona de 22 años completamente sana.

“Nuestra lucha y la de las demás organizaciones defensoras de Derechos Humanos, nunca ha sido en defensa de ningún pandillero, es por eso que decimos que la popularidad de Nayib Bukele se paga con la sangre de inocentes”, aseguró la organización.

Asimismo, recalcó que desde el inicio del Régimen de Excepción han fallecido 370 personas bajo la tutela del Estado y sin derecho a la segunda audiencia, de esta cifra, el 94% no tenía perfil de pandillero; estas muertes no figuran en ningún listado del gobierno, el CECOT no reporta fallecimiento de reos en comparación a los demás centros penales.

La directora de SJH, Ingrid Escobar, dijo que hay testimonios de personas en los centros penales quienes han visto morir decenas reos en un solo día, por lo cual la cifra de 370 fallecidos en las cárceles podría ser mayor.

“En los últimos días hay personas liberadas en etapas muy avanzadas con insuficiencia renal, pero también personas cuya causa de muerte en los centros penales es haber padecido insuficiencia renal, lo grave es que hay un patrón a partir de las golpizas que reciben y en consecuencia hay una insuficiencia renal a causa de las lesiones”, sostuvo.

Según Escobar, durante la visita a Naciones Unidas los médicos les explicaron que incluso, aunque el riñón estuviera sometido a mucho tiempo con poca agua, es difícil desarrollar insuficiencia renal crónica irreversible a un joven de 20 o 25 años de edad.

