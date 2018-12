Defensoría multa a operador turístico con $6,579.00

@DiarioCoLatino

El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor sancionó al operador turístico Servicios de Mercadeo Internacional, S.A. de C.V. (SERMERINT), con una multa de $6,579.00 por negarse a devolver el dinero reclamado por los consumidores al desistir y retractarse del contrato.

“El marco jurídico de protección al consumidor establece que, el desistimiento es el derecho las personas consumidoras, a dar por finalizado un contrato de forma anticipada, cuando el bien o servicio aún no se ha entregado o prestado, debiendo el proveedor reintegrar lo pagado”, expuso el tribunal al presentar la resolución a favor de siete consumidores afectados.

Agregó que el derecho de retracto es la facultad de los consumidores, de dejar sin efecto un contrato sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna, siempre y cuando no se hubiere perfeccionado el contrato por no haber transcurrido el plazo de ocho días, o no se hubiera empezado a hacer uso del bien, o el servicio no se hubiese empezado a prestar.

La Defensoría del Consumidor recordó a los proveedores “la obligación de brindar información completa, precisa, veraz, clara y oportuna, el cumplimiento de las ofertas y la prohibición de inclusión de cláusulas abusivas en los contratos y de prácticas abusivas que afecten los intereses y derechos de los consumidores”.