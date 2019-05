Defensa pide sobreseimiento definitivo para Gerardo Funes y Cesar Funes Cruz

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

En la jornada de ayer del juicio contra los imputados en el caso Destape a la Corrupción fase II, la defensa de Gerardo Funes Durán y de Cesar Funes Cruz, solicitó el sobreseimiento definitivo para sus clientes, bajo el argumento de que ellos desconocían que los fondos que manejaban eran producto del delito de peculado.

El juez Séptimo de Instrucción, escuchó los alegatos de la defensa de Gerardo Funes y de Cesar Funes Cruz, quienes según sus abogados se limitaban a seguir órdenes de Elías Antonio Saca, condenado a diez años de prisión por peculado y lavado de dinero, sin conocimiento del origen del financiamiento de las mismas.

Además, Miguel Girón, abogado defensor de los imputados, afirmó que no hubo voluntad de cometer el ilícito por parte de estos y que la Fiscalía General de la República (FGR), no puede demostrar que no era así, razón por la que pidieron el sobreseimiento definitivo de Funes Durán y Funes Cruz.

Girón, añadió que la confesión de Saca sobre sus delitos, no puede ser utilizada como prueba para inculpar a otros presuntos involucrados, puesto que las pruebas deben verificarse de la misma forma en que se hicieron en ese juicio y no pueden extenderse “certificaciones” de un tribunal a otro.

Procedimiento abreviado

La defensa de Cesar Funes Cruz, explicó que de momento no han recibido respuesta sobre la solicitud de procedimiento abreviado presentada el 14 de mayo pasado, sin embargo, detalló que la FGR ha inspeccionado los inmuebles que se han ofrecido en concepto de pago de responsabilidad civil, que estarían en fase de valúo para determinar si son aceptados.

Cesar Funes Cruz, propuso aceptar que participó en la red de corrupción liderada por Elías Antonio Saca, lavando 1,3 millones de dólares entre los años 2004 y 2009, por lo que devolvería dicho monto a fin de obtener algún beneficio como la reducción de su condena.