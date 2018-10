De los Cobos confirma legionarios para enfrentar a Barbados

Diego Guzmán

Carlos de los Cobos, entrenador de la selecta, confirmó la lista de los legionarios para el partido ante Barbados, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Los legionarios confirmados por el estratega son: Arturo Álvarez (Houston, MLS), Andrés Flores (Portland Timbers, MLS), Joaquín Rivas (Tulsa, USL), Nelson Bonilla (Sukhothai, Tailandia), Jaime Alas (Municipal, Guatemala), Denis Pineda (Santa Clara, Portugal) y Alexander Larín (Comunicaciones, Guatemala).

Eso sí, el técnico de la selecta manifestó que evalúa la convocatoria de Alexander Larín, quien tuvo molestias en el partido que Comunicaciones disputó ante Xelaju.

“Larín tuvo recientemente una cirugía y en el partido del fin de semana parece que se resintió, por lo que necesito saber cómo está”, dijo Carlos de los Cobos.

Asimismo, el estratega de la azul y blanco explicó que convocará a Arturo Álvarez por su experiencia y personalidad, a pesar de que no esté jugando con el Houston Dynamo.

“Para mí no es regla que un legionario tenga que venir a la selección, porque tienen que venir los que están haciendo bien las cosas. No obstante, Arturo Álvarez es un caso especial porque él casi no juega e iría en contra de lo que digo, pero tiene talento y puede ayudar por la experiencia y calidad humana que tiene”, justificó De los Cobos.

Con respecto a la convocatoria del juvenil Bryan Paz, el entrenador de la selecta dijo que el reservista de Águila tiene los atestados para ser tomado en cuenta.

“Bryan Paz es un goleador nato en reservas y tiene buen físico. Por tanto, él puede competir porque ya no es un niño y hay que darle oportunidad, pues tiene muchas cualidades”, pormenorizó el técnico de origen azteca.

En tanto, Carlos de los Cobos informó que Narciso Orellana no se presentó al primer día entrenamientos por motivos familiares.

“Su papá lamentablemente tiene un problema de salud y me comunicó a través de Ernesto Góchez que no asistiría, por ello no estuvo en el primer día de entrenamientos”, detalló De los Cobos.