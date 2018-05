De elefante a perico

Compartir ! tweet





Diego Guzmán

Tras no ser renovado por Alianza, para el torneo Apertura 2018, el paraguayo Gustavo Guerreño firmó contrato con Santa Tecla y se convierte así en el primer fichaje perico para el nuevo certamen.

Guerreño, quien marcó 27 goles en 77 partidos con los albos, sustituirá al delantero uruguayo Liber Quiñones, quien no continuará con la escuadra verde azul tras un torneo para el olvido. Eso sí, el delantero guaraní reveló que no solamente Santa Tecla se interesó en sus servicios para el próximo torneo, sino que también varios equipos de la Primera División.

“Tenía ofertas de Águila, FAS y Metapán, pero opté por venir a Santa Tecla porque tiene buenos jugadores y disputará un torneo internacional (Liga CONCACAF)”, manifestó el guaraní.

Un dato importante es que Gustavo Guerreño incluyó en su contrato con los tecleños una cláusula que le permite romper vínculos si recibe una oferta de su país natal.

“La posibilidad de fichar con un equipo de Paraguay está abierta y lo hablamos con la gente de Santa Tecla, quienes me darían la oportunidad de jugar en mí país”, detalló el sudamericano.

Gustavo Guerreño estampó su firma con los tecleños por tres torneos cortos (un año y medio), en los que espera aportar su cuota goleadora.

Negociaciones con Jairo

Por otra parte, Guillermo Figueroa, vicepresidente de Santa Tecla, reveló que están ultimando detalles para que Jairo Henríquez vista la camisa de los subcampeones nacionales.

“Tenemos pláticas avanzadas con Jairo Henríquez y con tres muchachos. Esperamos cerrar sus contrataciones a más tardar jueves o viernes”, detalló Figueroa. El vicepresidente tecleño también dijo que evaluarán la continuidad de Rubén Da Silva y su cuerpo técnico al frente del equipo perico.

“Nosotros siempre hemos hablado de continuidad y procesos, pero se pueden cortar por cambios que la directiva estime convenientes. Tenemos reunión de junta directiva para evaluar al cuerpo técnico, quienes nos darán un informe, y pensaremos qué es lo más conveniente”, detalló Figueroa.