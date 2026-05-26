Cuba cuestiona doble rasero de la Unión Europea ante bloqueo de EEUU

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La Habana/Prensa Latina

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionó el doble rasero de la Unión Europea al no reconocer que el bloqueo de Estados Unidos constituye la principal causa de la difícil situación que enfrenta la isla.

En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez señaló que la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores debería inspirarse en la defensa del Derecho Internacional y la paz que promueve el bloque europeo, y adoptar una posición consecuente con esos principios en sus referencias sobre Cuba.

El titular de Relaciones Exteriores criticó que no se haya escuchado preocupación ni respaldo a las numerosas empresas y ciudadanos europeos que están siendo amenazados y dañados por las últimas medidas estadounidenses, de claro carácter extraterritorial e ilegal.

El canciller subrayó que «las soberanas y profundas transformaciones de Cuba ocurridas en las últimas décadas, con amplio consenso popular, son parte de nuestros asuntos internos».

No obstante, el titular de la diplomacia cubana agradeció la ayuda humanitaria ofrecida por la UE y varios de sus estados miembros, así como la contribución al desarrollo de la cooperación bilateral existente, avaladas por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.

«Coincidimos que ofrece múltiples espacios de diálogo integral, para intercambiar sobre nuestras diferencias y mantener una relación siempre basada en el respeto, la igualdad y la reciprocidad», afirmó Rodríguez.

Cuba seguirá apostando por una relación con la UE basada en tales preceptos, concluyó el canciller.

El endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba se ha materializado mediante órdenes ejecutivas que amplían el espectro del bloqueo, incluyendo sanciones secundarias con alcance extraterritorial.

Estas disposiciones permiten penalizar a entidades de terceros países que mantengan vínculos comerciales o financieros con la isla, lo que contraviene principios del Derecho Internacional al intentar imponer jurisdicción nacional más allá de las fronteras de Estados Unidos.

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