Selección Argentina, esperanzas acumuladas

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Buenos Aires/Prensa Latina

La Selección Argentina se prepara para el Mundial 2026 con la intención de revalidar el título alcanzado en la peleada final de Qatar 2022 frente a Francia, y así conquistar la cuarta corona, pero su estrella de los últimos años, Lionel Messi, está bajando las expectativas a la afición.

A poco menos de un mes para el inicio del evento futbolístico en Canadá, México y Estados Unidos, el capitán albiceleste eligió un tono prudente en entrevista con el reconocido comentarista Pollo Álvarez al analizar el panorama y aseguró existen otras selecciones que llegan en mejor forma que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

“Hay que ver cómo se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero hay que saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor a nivel de selección, aunque esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto”, manifestó.

A una afición conocedora de fútbol le rondan interrogantes, se adelantan a juicios, cálculos, pronósticos y qué sucederá después, como por ejemplo, circulan especulaciones que van creciendo sobre qué será del DT Scaloni luego del Mundial, y Messi se sumó al debate con una reflexión sobre lo que podría significar una eventual salida del técnico campeón del mundo.

La “Pulga” reconoció que el entrenador podría sentir la necesidad de buscar nuevos desafíos después de tantos años al frente de la Albiceleste.

Durante la conducción de Scaloni, Argentina ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de consolidar una identidad futbolística que volvió a conectar al equipo con los hinchas. Ese recorrido convirtió al preparador y conductor en una figura muy valorada tanto por el plantel como por gran parte del mundo futbolístico argentino.

Messi consideró que, inevitablemente, una nueva conducción abriría una etapa distinta dentro de la Selección, posiblemente acompañada por una renovación generacional. “Ojalá que, si llega a pasar, sea corto, pero creo que atravesaríamos un proceso de renovación con otro técnico”, concluyó el rosarino.

De hecho, en la nómina argentina para la cita del orbe no están seis jugadores campeones en Qatar 2022, entre estos, el delantero Ángel Di María.

Así el argentino vive el preámbulo del Mundial y su selección que ha conquistado tres coronas:

-Argentina 1978: El primer título, logrado como anfitriones bajo la dirección técnica de César Luis Menotti y con Mario Kempes como figura.

-México 1986: La segunda estrella, conseguida con Carlos Bilardo como entrenador y una actuación espectacular de Diego Armando Maradona.

-Qatar 2022: El tercer título, obtenido bajo la dirección de Lionel Scaloni y liderados por Lionel Messi, al superar a Francia en la final.

ALGO DE HISTORIA

La selección argentina debutó en copas del orbe en el I Mundial organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en Uruguay en 1930. En su primer partido enfrentó a Francia.

El encuentro se disputó el 15 de julio de 1930 en el Estadio del Parque Central de Montevideo, más conocido como Pocitos, y finalizó con victoria para el conjunto albiceleste por 1 a 0, con gol de tiro libre de Luis Felipe Monti a los 36 minutos del segundo tiempo.

Así, su primer rival mundialista fue el mismo que derrotó en la final del último certamen de Qatar 2022; en aquel Montevideo de 1930 los Gauchos terminaron en segundo lugar, en la opulenta Doha 92 años después en el impresionante Estadio Lusail derrotaron a los franceses 4-2 en tiros de penal, lo cual le valió para levantar su tercera Copa del Mundo.

En su debut los argentinos le rompieron el invicto a Francia en aquel primer certamen mundialista. El equipo europeo dirigido entonces por Raoul Cuadron venía de derrotar 4 a 1 a México, en partido que inauguró la justa.

La síntesis del aquel primer choque mundialista entre argentinos y franceses fue:

Argentina (1): Bossio, Della Torre, Muttis, J. Evaristo, Monti, Arico Suárez, Perinetti, Varallo, Ferreira (c), Cherro y M. Evaristo. DT: Tramutola / F. Olázar.

Francia (0): Thépot, Capelle, Mattler, Chantrel, Pinet, Villaplane (c), Libérati, Delfour, Maschinot, Laurent y Langiller. DT: Raoul Caudron.

Gol: 36m ST Monti (A).

Árbitro: Gilberto de Almeida Rego (Brasil); Asistentes: Ulises Saucedo (Bolivia) y Constantín Radulesco (Rumania).

Público: 23.400 espectadores.

Argentina formó parte del Grupo 1 junto con Chile, Francia y México. La Albiceleste terminó primera, con 6 puntos, al ganar sus tres partidos, seguida por Chile (4), Francia (2) y México (0).

En choque semifinal triunfó 6-1 sobre Estados Unidos, y cedió 2-4 en la final ante el conjunto anfitrión, en un partido recordado -cuentan los historiadores del deporte- porque cada equipo quería jugar con balones distintos.

El árbitro llegó a un acuerdo con los capitanes y Argentina jugó el primer tiempo con su pelota (se fue al vestuario ganando 2-1), mientras que en el segundo Uruguay usó su pelota y dio vuelta a la historia.

El dúo de Francisco Olazar y Juan José Tramutola fueron los directores técnicos de aquel elenco que alcanzó la gran final, en la que cedieron 2 a 4 ante Uruguay frente a una hinchada local que los aborrecía por febril rivalidad.

Hasta incluso en algunos juegos durante la lid fanáticos uruguayos se tiraron al terreno para agredir a los jugadores vecinos y hasta apedreaban el ómnibus que los transportaba.

En la cita de Canadá, México y Estados Unidos, la Selección Argentina jugará su 19no Mundial, e irá en busca de su cuarta estrella, después de los títulos logrados en sus predios en 1978, en México en 1986 y en la última edición de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Actualmente, el elenco fundado en 1893 ocupa el tercer escalón en la lista de la FIFA; solo faltó a los Mundiales de 1938, 1950, 1954 y 1970, en ese último fue el único al que falló en su intento de clasificar. Es, después de Alemania y Brasil, el que más participaciones consecutivas tiene. Además, logró tres subcampeonatos: en 1930, 1990 y 2014.

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