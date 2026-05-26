Papa León XIV presentó su encíclica Magnifica Humanitas sobre la IA

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Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

El papa León XIV presentó este lunes su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, en la cual aborda la protección de las humanidad en la era de la Inteligencia Artificial (IA).

En esta carta que el Santo Padre dirige a los obispos, a los fieles católicos, y a todas las personas de buena voluntad en el mundo, destaca que la IA es una herramienta que influye en las vidas, moldea las decisiones y cambia la forma de librar las guerras.

Por ello el Obispo de Roma aboga por liberar a la IA “de las lógicas que la transforman en un instrumento de dominación, exclusión o muerte” y llama al desarme de esas tecnologías, para que sirvan al bien común, con un rechazo a la lógica de la exclusión y la dominación, para así garantizar la protección de las personas.

En su discurso pronunciado en el Salón del Sínodo, para presentar este importante documento de enseñanza magisterial, de aproximanadamente 200 páginas, orientado a definir doctrinas, así como a abordar temas morales, sociales y éticos, León XIV lanzó la invocación universal de “Desarmar a la IA”.

Se trata de la primera vez que un pontífice asiste a este tipo de actos en que se da a conocer una encíclica, y que junto al mismo se sienten cardenales y expertos en alta tecnología, destaca un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News.

El líder de la Iglesia católica señaló que científicos e ingenieros “trabajan con sincero entusiasmo en tecnologías capaces de aliviar un sufrimiento inmenso”, mientras se escucha a “líderes políticos y funcionarios públicos que han perseverado en la búsqueda de normas justas”

Sin embargo, se refirió a “rumores inquietantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera del control humano” y también a “informes muy preocupantes sobre algoritmos que pueden impedir el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad, basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias”.

Señalo que junto al “silencio de quienes no tienen voz cuando se toman decisiones”, también resuenan con fuerza “decisiones que corren el riesgo de generar nuevas formas de exclusión y sufrimiento”.

“La Inteligencia Artificial debe ser desarmada”, enfatizó y señaló que “la palabra es fuerte, lo sé, pero fue elegida deliberadamente porque este momento necesita palabras capaces de atraer la atención, despertar conciencias e indicar caminos que la humanidad pueda seguir”.

La Iglesia lleva mucho tiempo comprometida con el desarme nuclear, como un “servicio a la paz y a la dignidad de la familia humana”, y del mismo modo, “la Inteligencia Artificial hoy requiere ser desarmada”, porque “al igual que la energía nuclear, debe estar al servicio de todos y del bien común”, aseveró.

“Las decisiones sobre tecnología nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad”, y “solo con una visión tan integral se puede orientar la Inteligencia Artificial hacia el bien común”.

Solo juntos, quienes diseñan sistemas y quienes sufren sus consecuencias, los países más ricos y los más pobres, las instituciones y las personas, los centros de poder y las periferias “podremos construir un futuro, no para unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad”, agregó el papa León XIV.

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