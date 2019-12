Cuba continuará la senda socialista, reafirma Díaz-Canel

La Habana/Prensa Latina

El presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó la voluntad de Cuba de resistir las amenazas de Estados Unidos y continuar impulsando el proyecto socialista de la Revolución y la unidad de América Latina.

No renunciamos al socialismo, a la solidaridad, a la amistad, a la dignidad, enfatizó la víspera en un acto político cultural por el aniversario 15 de la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Resaltó, asimismo que el país cuenta con la unidad de su población, experiencia de lucha, y la solidaridad del mundo, de los pueblos de América Latina y el Caribe, y especialmente de sus hermanos del ALBA-TCP.

Recordó que recientemente la isla alcanzó una resonante victoria en las Naciones Unidas, cuando 187 países votaron a favor de la resolución que condena el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Aquellos que no tuvieron el valor de resistir las presiones yanquis y no condenaron el bloqueo a Cuba, cargan sobre sí la responsabilidad de apoyar una política que ningún pueblo de esta tierra aprueba, apuntó en referencia a los gobiernos de Brasil y Colombia que, por primera vez en estas votaciones, no apoyaron la resolución cubana.

Destacó, asimismo los triunfos progresistas en México y Argentina, cuyos nuevos gobiernos, dijo, han mostrado su compromiso con la paz, la democracia, el desarrollo y la justicia social de los pueblos, y con la genuina unidad e integración latinoamericana.