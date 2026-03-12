Cruz Roja Salvadoreña anuncia la edición 60 del “Paso del Hombre”

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Cruz Roja Salvadoreña (CRS) oficializó la edición 60 del “Paso del Hombre”, una exigente prueba de resistencia en mar abierto que reunirá a 230 nadadores el próximo domingo 15 de marzo. La institución extendió la invitación a la población en general.

El recorrido comprende 21 kilómetros, desde Playa Las Flores, en el malecón del Puerto de La Libertad, hasta El Majahual. La actividad iniciará a las 7:00 a.m.

En esta ocasión, la competencia será dedicada al doctor Carlos Humberto Henríquez, en reconocimiento a su trayectoria de 18 años dentro de la institución humanitaria y su aporte al desarrollo de ediciones anteriores de la tradicional prueba.

El evento cuenta con el apoyo logístico de diversas instituciones aliadas y reúne cada año a nadadores nacionales e internacionales. Además, la actividad es considerada única en la región, lo que atrae a guardavidas independientes interesados en asumir el desafío.

Previo al inicio de la travesía, se desarrollará un acto protocolario en el anfiteatro del Puerto de La Libertad, donde guardavidas y socorristas realizarán un simulacro de rescate acuático, con apoyo aéreo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña.

La prueba también funciona como proceso de selección para aspirantes a guardavidas, quienes, de completar el reto, podrán integrarse a los equipos que brindan cobertura durante periodos festivos como Semana Santa, las fiestas agostinas y las celebraciones de fin de año.

Los participantes saldrán en tres grupos con intervalos de 15 minutos. Según la institución, el objetivo no es determinar un ganador, sino poner a prueba la resistencia y preparación de los guardavidas.

“Con esto nuestros guardavidas están listos para atender emergencias acuáticas durante las diferentes temporadas de vacaciones”, señaló CRS.

La competencia mantiene, además, la participación tradicional de representantes de la Cruz Roja Hondureña, lo que según los organizadores refuerza la hermandad entre ambos países.

En la edición 59, realizada en 2025, Fernando Flores y Henry Reynosa figuraron entre los primeros nadadores en completar la travesía de 21 kilómetros, en la que participaron alrededor de 200 competidores.

Durante esa jornada también se desarrolló un simulacro de rescate en aguas profundas, en el que socorristas especializados en atención prehospitalaria, miembros de la Unidad de Rescate y guardavidas trasladaron a una de las víctimas en helicóptero, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval de El Salvador.

La actividad contó además con el respaldo de voluntarios del Comité de Damas Voluntarias y de la Cruz Roja de la Juventud Salvadoreña, quienes colaboraron en la organización y desarrollo del evento.

