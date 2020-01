Cristina López dice ser chivo expiatorio del PCN

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Cristina López reveló que no es la única persona que recibía salario por parte del PCN sin presentarse a trabajar en la Asamblea Legislativa. La exdiputada afirmó que hay toda una red de ex dirigente y ex diputados que reciben salarios en la Asamblea Legislativa y que no se presentan a trabajar. Algunos de ellos ni siquiera han firmado contrato.

López reaccionó así a los señalamientos de una investigación periodística en la que se descubrió que cobraba dos mil dólares por laborar para la Asamblea Legislativa, en los últimos seis meses, fecha en que ha residido en Estados Unidos. Además a las declaraciones de los dirigentes del PCN quienes denunció pretenden lavarse las manos con ella.

La ex parlamentaria mencionó al menos cinco casos entre estos al Coronel Roberto Leiva, Hilda Jiménez y los ex diputados Elizardo González Lovo, Dagoberto Marroquín y Rafael Machuca. En el caso de Hilda Jiménez, López detalló que al tener conocimiento de una auditoría de la Corte de Cuentas de la República se cambió por un primo de Jiménez, pero que este nunca llegó a firmar contrato.