COOPESA condena asesinato de sacerdote Walter Vásquez

La Sociedad Cooperativa Sacerdotal de Responsabilidad Limitada (COOPESA) condenó el asesinato del Sacerdote Walter Osmir Vásquez Jiménez y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) que investiguen el hecho y sancionen a los responsables.

“Condenamos el asesinato de Walter Osmir Vásquez. COOPESA está en contra de todo tipo de violencia que destruya la vida, venga de donde venga, no está permitido matar a un ser humano, independientemente de su profesión o estatus social”, dicta el escrito.

El sacerdote Walter Osmir Vásquez fue asesinato el pasado 29 de marzo en Lolotique, San Miguel, a las 2:40 de la tarde mientras iba a celebrar la eucaristía del Jueves Santo, en el caserío Las Lajas, cantón Las Ventanas.

La madre del sacerdote dijo que su hijo había sido torturado antes de ser asesinado.

COOPESA pide a la Fiscalía y la Policía que investigue de manera responsable, con base a la verdad, y sancionen a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

“Hasta el momento no se sabe nada de quiénes fueron los asesinos, ni quiénes lo planificaron con lujo de barbarie. Este hecho sangriento representa un nivel de deshumanización al que ha llegado la sociedad salvadoreña”, sostiene COOPESA a través del comunicado.

De igual manera, pide a la Iglesia salvadoreña, liderada por el arzobispo de San Salvador monseñor José Luis Escobar Alas, que muestre signo de protesta evangélica y así exigir la verdad, como lo hizo Monseñor Romero ante el asesinato de Rutilio Grande y tantos otros asesinatos.

La Iglesia salvadoreña debe “estar en función de la realidad actual del país, no se puede permitir que fácilmente se asesine a un sacerdote y se tomen posturas inocuas. COOPESA está atenta para ayudar y colaborar con el señor obispo de Santiago de María y con la Conferencia Episcopal de El Salvador”.