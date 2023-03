Contribución a la historiografía literaria salvadoreña en Centroamérica y hacia una historia posible[1]

Caralvá

Alfonso Velis Tobar nos presenta su libro que contiene el prólogo: “De crisis y crítica en la Historiografía Literaria Salvadoreña en Centroamérica” por Dr. Rafael Lara y sus capítulos: I Contribución al estudio de la Historiografía Literaria Salvadoreña en Centroamérica y hacia una historia posible, Planteamiento del problema. Generalidades. ¿La Crisis de la Historia Literaria Salvadoreña o la Historia Literaria Salvadoreña en la crisis actual?; II La Crítica Literaria ante la crisis misma de la Historia Literaria en El Salvador en Centroamérica (Una visión nacional y continental) ¿Quiénes la ejercen? III Revisión de la Historiografía Literaria Salvadoreña en Centroamérica. Antecedentes históricos. IV La periodización de la producción Literaria Salvadoreña. Y una nueva propuesta. V La Literatura Salvadoreña en la Historia de la Literatura Hispanoamericana y Universal. Presencias y ausencias. VI Generalidades y Concepto de la Literatura Salvadoreña. VII Fuentes Bibliográficas de la Historiografía Literaria Salvadoreña en Centroamérica. (Desde el Siglo XV al Siglo XXI).

El prólogo del Dr. Rafael Lara -Martínez se divide en tres partes I Crisis, II Crítica y III Memoria sin archivo… los conceptos son suficientes para un volumen completo de nuestra realidad literaria y bibliográfica, de igual forma su ubicación en nuestra historia nacional.

El libro en general refleja la “crisis y crítica” de grandes períodos históricos, en ella la Literatura, Historia y Antropología se conjugan en la fotografía de nuestros tiempos sociales, el trayecto invita a comprender contenidos desde la época colonial hasta el siglo XXI y período de posguerra.

Su lectura debe enfocarse en temas específicos, investigaciones, puesto que su repertorio es extraordinario; ontiene una visión general de los elementos fundamentales.

Cada lector o investigador podrá ubicar su bitácora individual en los siguientes aspectos: “el enfoque temporal de la visión del mundo -pasado, presente o futuro-; hasta qué punto la visión del mundo estimula la racionalidad; los conceptos de igualdad y autoridad que se propagan en la sociedad” [2] estos elementos son extra-lectura pero no se puede negar en la historia personal y social en cada evento literario, puesto que los ensayos u obras en las manifestaciones de arte son esencialmente fotografías de lecturas oficiales, no oficiales y otras censuradas (o silenciadas) por ejemplo: el período posguerra; según algunos ideólogos no existe posguerra ni tampoco existió la guerra civil “fue una farsa”, esa opción del mundo niega los desaparecidos, los abusos policiales, las matanzas y esa situación no solo aplica para la realidad de 1992 con los Acuerdos de Paz, sino es visibles durante la dictadura del General Martínez, véanse los artículos: “controles autoritarios”[3]; “todo político debe ser tratado como comunista”[4]; “Intervención a la Universidad Nacional 1932”[5] etc. ese paralelo de encuentro de la materialidad concreta y los productos literarios orientan la interpretación no solo del siglo pasado sino del siglo XXI, entonces “leemos” con criterio ciudadano democrático.

“Si una sociedad se encuentra con su visión hacia el pasado, o si está absorbida por problemas de supervivencia (sin posibilidades económicas) es muy probable que su presente sea desalentador. Si una sociedad centra su visión hacia el futuro, éste deberá ser realizable hacia el cambio y progreso, entonces los límites de esa visión deberán ser accesibles en el tiempo de vida productiva de cada persona” [6] estas reflexiones siguen vigentes, hasta parece que lee nuestra condición en marzo de 2023.

En el prólogo del libro se expone lo siguiente: “Juan Preciado se llama quien -por cumplirle una promesa a la Matria- regresa al pretérito a rescatar “lo nuestro… alrededor de la esperanza”. De lo contrario, “los sueños” le atormentarán las noches. Por esta misma Ley de la Poética, existe un desfase significativo entre “los recuerdos… entre retazos de suspiros… por retorno y las experiencias abolidas. Como el día y la noche, no hay memoria histórica sin la supresión de los archivos nacionales incómodos. La Revista del Ministerio de Instrucción Pública (1943-4) demuestra una paradoja. Su apertura editorial señala una neta distinción entre la dictadura martinista y la democracia actual. A un año de la caída de Maximiliano Hernández Martínez (1944), todos sus presuntos oponentes intelectuales publican sin restricción en la editorial oficial…” [7]

Esta breve cita implica el contenido de los textos citados, es una pléyade erudita de bibliografía literaria.

Hablar entonces de Memoria Histórica es un tema que prevalecerá durante el Siglo XXI como signo resplandeciente de la “verdad”, en general el conjunto de este documento invita a la reflexión, sin ese ejercicio nos encontraremos con el ego de muchos beligerantes superficiales que viven y mueren para demostrar su grandeza y poder temporal.

El libro es un gran esfuerzo de Veliz Tobar, agradecemos desde el nicho editorial académico, la mención a nuestro Diario Colatino[8], Suplemento Cultural Tres Mil (33 años)[9]; su coordinador Mauricio Vallejo[10] y finalmente a mi persona por el ensayo El Salvador Insurgente 1811-1821 Centroamérica [11].



