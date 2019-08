¡Contra todo pronóstico!

Diego Guzmán

De la incertidumbre al júbilo. El Salvador cerró su participación en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 con una cosecha histórica de tres oros, que no estaban en las proyecciones previas a la tercera justa del Ciclo Olímpico.

Luego del inesperado bronce en surf, el tiro con arco y físicoculturismo le dieron un giro a la modesta participación de la delegación cuscatleca con tres metales dorados inéditos en Panamericanos.

Antes de viajar a Lima, el COES tuvo una prudente proyección de medallas, pero se mostraba optimista de que más de algún atleta subiera al podio sin especificar el color del metal.

“No quisiera especular (con la cantidad de medallas), pero tenemos buenas expectativas con algunos deportistas en: judo, tiro deportivo, natación, tiro con arco y otros que podrían darnos una agradable sorpresa. Primero Dios, tengamos mejores resultados que en Toronto 2015”, manifestó Francisco Ramos, jefe de misión en los Panamericanos.

Sin embargo, algunos atletas no cumplieron, pero otros sobrepasaron las expectativas en el tramo final de los Panamericanos y superaron los tres metales registrados en Toronto 2015.

En aquella ocasión, el karateca Jorge Merino se agenció la presea de plata; mientras que Lilian Castro, de tiro olímpico, y Evelyn García, de ciclismo, se colgaron los bronces.

Por ello, el sábado 10 de agosto de 2019 quedará escrito en las páginas más gloriosas del deporte salvadoreño, ya que los atletas se fajaron para adjudicarse los anhelados oros.

En tiro con arco, modalidad compuesto, Roberto Hernández fue el encargado de colgarse el primer metal dorado, tras superar en la final al estadounidense Braden Gellenthien, con puntaje de 147-146.

El arquero cuscatleco tuvo nervios de acero y puntería precisa para ganarle el duelo al norteamericanos, quien actualmente ocupa la casilla uno del ranking mundial.

Roberto Hernández logró un hito histórico para el país en Panamericanos, pues consiguió el segundo metal dorado tras el obtenido por la marchista Cristina López en Río 2007.

Asimismo, Hernández se convirtió en el primer atleta masculino en colgarse un oro en la que fue la primera participación panamericana del tiro con arco salvadoreño, en modalidad compuesto.

Al concluir la final contra el estadounidense, Roberto Hernández se mostró emocionado por entrar en la historia del deporte salvadoreño por agenciarse el oro en Lima 2019.

“Increíble, creo que no he dimensionado al cien por ciento todo, pero estoy muy feliz porque El Salvador se lo merecía y quedé en la historia por ser el primer medallista en arco compuesto y la primer medalla de un hombre”, manifestó el arquero cuscatleco.

En físicoculturismo, Yuri Rodríguez y Paulina Zamora bañaron sus músculos en oro y, así, coronaron la alegría cuscatleca en un sábado memorable.

Rodríguez se adjudicó el primer lugar en la categoría Fitness Clásico, mientras que Zamora hizo lo propio en Fitness Coreográfico.

Tras finalizar su participación, “Nina” Zamora se mostró sorprendida luego de escuchar que los parlantes la anunciaban como la ganadora del oro.

“Es un sueño, estoy en shock y no me ha caído el veinte. Aún no lo puedo explicar, yo pensé que la plata era mía, pero le dedico la medalla a mi país ”, expresó Paulina Zamora.

Por su parte, Yuri Rodríguez sintió alivio al conquistar el metal dorado, pues había prometido subir al podio en Lima.

“No podía quedar mal, porque lo había prometido y lo cumplí. Soy un hombre de palabra, no podía quedar como bocón y teníamos que ponernos a la altura de lo que hablamos”, dijo Rodríguez.

El Salvador, no obstante, sumó su primera medalla en Lima gracias al surfista Bryan Pérez, quien se agenció bronce en la categoría open.

Pérez, quien perdió en duelo para entrar a la final contra el peruano Lucas Mesina, derrotó en el repechaje al argentino Leandro Usana, quien es bicampeón mundial de surf, con puntaje de 13.7 contra 16.27.

Por otra parte, Marcelo Acosta, de natación; Enrique Arathoon, de Vela; Diego Turcios, de Judo; y Ana Ramírez, de Tiro Olímpico; no cumplieron con la etiqueta de favoritos para subir al podio.

Acosta falló en sus tres intentos en las pruebas: 400 metros libres, 800 metros libres y 1500 metros libres.

Arathoon, mientras tanto, terminó en el cuarto lugar de la competencia, pero aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En tanto, Diego Turcios no pudo participar en la justa, ya que no cumplió con el pesaje requerido en la categoría de 81 kilogramos.

Mientras que Ana Ramírez no logró clasificar a las finales por medallas en las modalidades 10 metros rifle aire femenino y equipos mixtos rifle 10 metros.

El Salvador terminó en la casilla 15 del medallero general de los Juegos Panamericanos Lima 2019.