CONPHAS denuncia arbitrariedades en gestión del ministro de Trabajo

@DiarioCoLatino

La Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS) calificó como arbitraria la acreditación del sindicato “oscuro” dentro del Seguro Social, que ocasionó disturbios en las instalaciones de la asociación legitima.

La noche del domingo, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS) comunicó sobre “hechos vandálicos” ocasionados en el “Búnker” (sede central del STISSS), por personas relacionadas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

“Creemos que esto es una cadena de acontecimientos programados sistemáticamente donde esta vinculado el presidente de la República, el ministro de Trabajo y el director del Seguro Social, porque esto va más allá de ir por nuestros compañeros, van por el patrimonio del sindicato, por el contrato colectivo, por la privatización del Seguro Social y por despedir trabajadores y trabajadoras y que nadie les diga nada”, afirmó la coordinadora nacional del CONPHAS, Marielos De León.

La activista sindical afirmó que Castro violentó la legislación laboral del país y la ley interna de cada sindicato, al entregar credenciales a un grupo de personas solo porque alegaron haber hecho una Asamblea Ordinaria, “a la que llegaron menos de treinta personas y por firmas fraudulentas, según investigaciones”, puntualizó.

“El ministro se esta tomando facultades que no tiene, porque según el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, los Estados no pueden hacer injerencia en los asuntos internos de los sindicatos, porque son asociaciones soberanas y autónomas. Él (ministro) debe vigilar que los procesos se den conforme a los estatus, pero no puede decidir cambiar una junta directiva por otra, esa facultad la tienen solo los afiliados, ni siquiera los trabajadores del Seguro Social, eso le corresponde exclusivamente los asociados”, agregó De León.

El STISSS es miembro del sector laboral de CONPHAS y es conformado por más de 6,500 trabajadores del Seguros Social. La lucha por la estabilidad laboral del sector destaca en el trabajo del sindicato.

El secretario de organización del STISSS Roberto Méndez manifestó se mantendrán en las instalaciones del “Búnker”, hasta definir la situación de su local, luego de los actos de violencia que sufrieron por personas “ajenas” al Seguro Social.

“Enfermeras en el Hospital General en su turno de 12 horas tienen hasta 40 personas a cargo, y viene a decir el presidente que el que sienta que lo están explotando que se vaya (…) fácil es estar atrás del Twitter escribiendo, cuando él no vive la realidad de esta gente”, dijo.

Cabe destacar que la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional condenó “los hechos de violencia protagonizados por matones al servicio de quienes, desde el Ministerio de Trabajo, pretenden atropellar los derechos sindicales de las y los trabajadores organizados en el STISSS” .