Con o sin deuda política, el FMLN seguirá “trabajando con la gente”

Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo en la conferencia de prensa de este lunes, que con o sin la deuda política, el instituto político “seguirá trabajando con la gente”.

Flores sostuvo que el decreto para derogar el artículo 210 de la Carta Magna “es ilegal”, ya que la Constitución “no puede reformarse por decretos”. Es de aclarar que para que se haga efectiva, debe ser ratificada por la misma legislatura con al menos 45 votos.

“Para nosotros el tema de la deuda política está finiquitado, con o sin deuda política el FMLN va a seguir trabajando con la gente. Primero, en 1994 hicimos campañas sin deuda política”, destacó el dirigente.

Manuel Flores sostuvo que el partido va a trabajar sin deuda junto con la militancia y las actividades que realizará. También, hizo un llamado al partido oficial a no abusar, como lo hicieron en la campaña.

“¿Hoy qué dice la gente?, -como terminó la deuda política, no le van a dar a los partidos para su campaña- algunos piensan que la deuda política es para fortalecer partidos políticos. No, es para pagar campaña de candidatos. Entonces, los que creen que es para pagar locales, no es eso. Es para campaña”, aclaró Flores.

Manuel “El Chino” Flores enfatizó en que si se va a quitar la deuda política, esta debe usarse para reparar los hospitales o las escuelas o darles los útiles escolares completos a los estudiantes.

Sobre si existe deuda con los proveedores, Flores informó que, tras las elecciones de 2024 se quedó con una deuda pendiente de $325 mil con proveedores, pero esta deuda es directa del Estado con los proveedores, aclaró Flores.

El decreto de suspensión de deuda política es para futuras campañas, “No hay ley retroactiva, la reforma ilegal que han hecho, porque la reforma la tuvieron que hacer violentando la Constitución, utilizando el artículo 248”, destacó Flores.

“La deuda está con los proveedores, porque ahí están los contratos, no es con el partido. Si aquí el dinero va a entrar por ley a la cuenta del partido y después sale con cheques del partido para pagar proveedores, para que no crean aquellos que de deuda política vive la dirigencia”, puntualizó Flores.

Cuando desembolsen esos fondos, lo anunciarán públicamente, dijo Flores. “Cuando se entregue, nosotros vamos a decir, ya se entregó, ya se pagó, ya se canceló”.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) debe hacer las auditorías correspondientes, dijo Flores. “Cuando la Corte de Cuentas haga la auditoría de la deuda política de esta campaña, por ejemplo, y si no se ha pagado, ¿a quién van a culpar? ¿Al frente o al gobierno? es el gobierno, porque en ese Presupuesto 2024 venía la deuda política incluida. Y si ese dinero no ha entrado, es un delito también que el gobierno va a cometer al incumplir la Ley de Presupuesto 2024”, dijo el dirigente de izquierda.

